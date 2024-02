Osimhen ritrova il sorriso, ha parlato con Mazzarri: cosa è successo

Victor Osimhen è tornato ad allenarsi a Castel Volturno, ma non sarà convocato per Napoli-Genoa: cosa si è detto con Mazzarri.

Il Napoli ha l’esigenza di tornare assolutamente alla vittoria in campionato. Dopo gli anticipi del venerdì sera della 25esima giornata di Serie A, infatti, i partenopei sono scivolati al decimo posto della classifica, scavalcati anche dal Torino. Una situazione insostenibile per la formazione campione d’Italia in carica e che solo pochi mesi fa dominava il campionato. Ora non solo si scivolati indietro, ma il quarto posto dista ben 7 punti e soprattutto Atalanta e Bologna – a differenza del Napoli – sembrano in una condizione psico-fisica eccellente.

Dunque urge dare una risposta importante sul campo e l’occasione da non sbagliare è quella che allo stadio Maradona metterà gli azzurri contrapposti al Genoa di Gilardino, formazione che si sta ben comportando in questa stagione e che non sarà affatto semplice da battere. Walter Mazzari non avrà a disposizione il suo uomo di punta, Victor Osimhen, che oggi si è allenato a Castel Volturno ma non è ancora pronto per andare in campo. Per questo motivo si è deciso di escluderlo dalla lista dei convocati per il match contro il grifone.

Chiacchierata con Mazzarri, Osimhen escluso con il Genoa per recuperare pienamente contro il Barcellona

Osimhen sarà comunque a disposizione per la fondamentale gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. La decisione del Napoli è stata presa in base alle condizioni dell’attaccante nigeriano, tornato in Italia dopo 50 quasi giorni di Coppa d’Africa e un viaggio lungo e turbolento. Lo staff medico – riferisce Sky Sport – deve aver riscontrato qualche affaticamento a causa dei tanti impegni e per questo ha preferito lasciare tranquillo Osimhen, che così potrà recuperare le energie. I preparatori atletici del club hanno quindi stilato una tabella di recupero per l’attaccante, che già oggi si è messo a lavoro a Castel Volturno. Il nigeriano proseguirà questo lavoro anche domani e nei prossimi giorni, per averlo poi in forze, e senza a rischio di infortuni, per la sfida ai blaugrana.

Sempre Sky Sport, riferisce di come a Castel Volturno ci sia stato un confronto tra Osimhen e Mazzarri. Il centravanti, nonostante le polemiche legare al suo ritorno in Italia che pare l’abbiano un po’ infastidito, ha ritrovato il sorriso e si è messo subito a lavoro. Di comune accordo con Mazzarri si è scelto di proseguire nel pieno recupero seguendo la tabella di lavoro stilata dai preparatori, anche per evitare qualsiasi rischio di infortunio.