Vincono Inter e Torino: Salernitana sempre più ultima, scende anche il Napoli (CLASSIFICA)

Terminati gli anticipi della 25esima giornata di Serie A, vittorie preziose per Inter e Torino contro Salernitana e Lecce.

Il weekend di campionato di aperto con gli anticipi della 25esima giornata di Serie A. Due le gare disputate: quella dello stadio “Grande Torino” tra i granata di Ivan Juric e il Lecce, e poi quella di San Siro tra Inter e Salernitana.

I nerazzurri raccolgono il risultato pieno contro i campani, con Liverani che ha esordito in panchina dopo l’esonero di Pippo Inzaghi. Netto 4-0 da parte dell’Inter grazie alle reti di Thuram, Lautaro Martinez, Dumfries e Arnautovic in pieno recupero, con la capolista che allunga ancora il passo e il vantaggio ai danni delle prime inseguitrici, Juventus e Milan. Sprofonda la Salernitana, sempre più ultima con soli 13 punti in classifica.

Classifica Serie A, il Torino scavalca il Napoli

Nell’altro anticipo di giornata il Torino ha battuto 2-0 il Lecce con Bellanova e Duvan Zapata a segno. Tre punti importanti per i granata che così raggiungono il nono posto in classifica con 36 punti guadagnati, uno in più del Napoli che così scivola al decimo posto in graduatoria. La squadra di Mazzarri ora ha l’esigenza di trovare i tre punti contro il Genoa non solo per provare a puntare ancora al quarto posto, ma anche e soprattutto per provare a risalire la classifica. Un vero e proprio smacco, per una formazione campione in carica, essere al momento a metà della graduatoria.

ECCO LA CLASSIFICA DI SERIE A