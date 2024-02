Accostato al Napoli, il DS allontana le voci: “Resterà con noi a lungo”

Scoppia ancora il caso allenatore all’ombra del Vesuvio. L’annuncio del Direttore potrebbe aver infatti escluso il possibile approdo al Napoli del tecnico.

Continuano a divampare i dubbi circa la gestione tecnica del Napoli nei prossimi mesi, dato il fallimento ben assodato nell’attuale stagione. Con Garcia si è infatti persa la nomea di squadra in lotta per lo Scudetto, con Mazzarri quella di pretendente a un posto Champions, e con gli azzurri sempre più giù in classifica è inevitabile veder spuntate fuori l’immancabile toto nomi in quanto ad allenatori. Il tecnico toscano saluterà a fine stagione, e tanti sono stati fin qui i nomi sondati per l’annata 24/25. Fra questi, un mister sensibilmente allontanatosi dall’azzurro a causa delle ultime dichiarazioni del Dirigente.

Baroni trattiene Italiano, Napoli si allontana

Vncenzo Italiano rappresenta senz’altro uno dei principali nomi sulle liste di De Laurentiis in quanto ad allenatori. Il patron azzurro non ha infatti mai fatto segreto di stravedere per l’attuale mister della Fiorentina, arrivando addirittura a dichiarare di non aver presentato un’offerta per il dopo-Spalletti solo per non fare un torto all’amico Rocco Commisso. Ad oggi, però, l’aria che si respira attorno ad Italiano in quel di Firenze è tutt’altro che calma, con il contratto in scadenza dell’ex Spezia che continua quindi a far gola in quel di Napoli.

A spezzare però i sogni o la qualsiasi previsione, ecco però giungere le parole di Joe Barone, Direttore generale della Fiorentina in grado di confermare il mister anche per la prossima stagione. “Ho letto in giro che il rapporto fra noi e Vincenzo si sia deteriorato, ma io rispondo dicendovi che è invece più forte che mai“, le prima parole del Dg. “A me e a Commisso non piace vedere Italiano attaccato, siamo con lui al 100%, anche per l’anno prossimo“, quanto aggiunto da Barone. Si allontana quindi la visione di Napoli dal futuro dell’ex Spezia.

Italiano si allontana, i nomi ancora vivi in casa Napoli

Cambiare allenatore a giugno è divenuto un obbligo per il Napoli, che dopo aver incassato un sonoro due di picche da Thiago Motta ha visto allontanarsi anche il profilo di Italiano. Resta quindi un sogno Conte, soprattutto in seguito alle odierne dichiarazioni del salentino, mentre in pole position figura ormai da giorni Pioli, in uscita dal Milan. Sullo sfondo, Tudor, sondato da De Laurentiis prima dell’arrivo a fine novembre di Mazzarri. Si prospetta una primavera intensa all’ombra del Vesuvio.