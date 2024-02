Nuovo Centro Sportivo del Napoli: annuncio di De Laurentiis

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha in mente di espandersi nel giro di poco tempo e di creare anche un nuovo Centro Sportivo.

A breve scadrà il contratto con il Konami Training Center di Castel Volturno e la squadra azzurra sta cercando un nuovo spazio in cui poter creare la propria cittadella, in stile Viola Park e avviarsi al futuro con uno sguardo propositivo. In questo momento il futuro è ancora un miraggio, visto che la squadra non sta girando bene e rischia di non qualificarsi alla prossima edizione della Champions League e di perdere introiti importanti.

Nuovo Centro Sportivo del Napoli: le parole di ADL

In conferenza stampa Aurelio De Laurentiis ha parlato di tutto quello che è accaduto al Napoli nell’ultimo anno, dall’addio di Luciano Spalletti alla clamorosa caduta verticale verso il basso di questa stagione.

Il presidente del Napoli, poi, ha parlato anche della situazione relativa al Centro Sportivo e delle sue idee sulla creazione della nuova “casa” del Napoli.

Il De Laurentiis che gestirà il futuro sarà lo stesso degli anni precedenti, non cambierà nulla. Sono arrivato con una non conoscenza del calcio, però i giocatori più importanti della storia del Napoli li ho trattati io. Fui io a trovare Spalletti al Bosco Verticale di Milano dopo la questione legata a Gattuso, e gli chiesi di subentrare qualora non si fosse sentito bene. Sono andato avanti fino a gennaio, e subendo gol da Faroni quel pareggio che mi è costato la Champions League. Non dimenticate che a Spalletti il primo anno i tifosi gli hanno rubato una macchina, e lo hanno invitato ad andarsene. Una roba incomprensibile e irripetibile. Centro sportivo del Napoli? Questa è una città complessa dove bisogna avere la possibilità di ascoltare tutti. Penso di portare avanti questa societò secondo la mia cultura del fare, sempre. Se non ci fossi lo stadio non si farebbe, il centro sportivo come quello del Manchester City non si farebbe. Ci sono miei soldi personali come garanzia. Fra un anno e mezzo devo lasciare Castel Volturno e quindi ora devo iniziare i lavori.

Il futuro del Napoli, dunque, sembra molto importante e capace di poter puntare a obiettivi di grande spessore. La creazione di un Centro Sportivo di proprietà e di uno stadio potrebbe portare a introiti di un certo spessore, anche dal punto di vista economico, oltre che importante per questione di programmazione.