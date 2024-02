Xavi via dal Barcellona, può arrivare un allenatore che piace anche al Napoli

Napoli-Barcellona si avvicina, con le news che non si limitano al semplice incontro di Champions. Possibile duello, infatti, anche fronte allenatore.

Tornano a bussare alla porta del Napoli di Walter Mazzarri i match di cartello, vista la vicinanza sempre più assidua della sfida contro il Milan. La trasferta degli azzurri in quel di San Siro è infatti prevista per le ore 20.45 di domenica 11 febbraio, appena 10 giorni prima del ritorno degli azzurri in Champions League. In quell’occasione, al Maradona giungerà il Barcellona di Xavi, non propriamente alle prese con il miglior filotto di risultati immaginabile.

Lo stesso spagnolo, nel pieno occhio del ciclone, ha infatti addirittura annunciato l’addio ai blaugrana in estate, dando vita alla corsa catalana verso il nuovo tecnico. Fra i tanti profili sondati, quindi, anche due allenatori finiti nelle grazie del Napoli, in grado di dare inizio al duello a distanza fra le due compagini.

Thiago Motta, resta l’ipotesi Barcellona dopo il rifiuto al Napoli

Il futuro targato Napoli sembrerebbe ormai scritto, con l’addio di Mazzarri fissato per luglio. al termine del contratto semestrale offerto al tecnico lo scorso novembre. Il toscano verrebbe infatti automaticamente rinnovato solo in caso di improbabili successi in campionato o addirittura in Champions League. Scenari alquanto inverosimili, che hanno quindi spinto i partenopei alla ricerca di un nuovo allenatore, con la lista che ha visto ben presto inglobato anche Thiago Motta.

L’italobrasiliano continua infatti a stupire in Italia con la favola Bologna, tanto da attirare le attenzioni dei principali club in Europa. Attenzione riscossa quindi anche in Aurelio De Laurentiis, cui due di picche sarebbe stato ben presto mostrato dall’agente dell’ex Inter. “Non andrà al Napoli“, le odierne parole di Canovi, che secondo il quotidiano Sport sarebbe un obiettivo dichiarato anche del Barcellona. Ma non solo, perché i balugrana sono pronti a sfidare il Napoli anche per un ulteriore nome.

Xavi via dal Barcellona, sondato anche Conte

Sostituire un nome come Xavi, seppur le aspettative non siano state rispettate dal centrocampista, non sarà di certo facile. Per questo, secondo Sport, il Barcellona avrebbe puntato anche il nome di Antonio Conte, pronto a tornare in carreggiata dopo una lunga pausa. Nonostante quest’ultimo sembrerebbe esser più vicino al Milan che ad altri, la dirigenza balugrana sarebbe pronta all’affondo decisivo per donare alla propria panchina un profilo di spessore come il salentino. Chiaramente, anche in caso di tale ipotesi, i catalani troverebbero il Napoli fra la fitta concorrenza da affrontare.