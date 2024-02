Allenatore Napoli, l’agente sicuro sull’obiettivo: “Non andrà lì”, tifosi spiazzati

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione. L’agente del tecnico accostato agli azzurri ha spiazzato tutti: “Non andrà lì”.

Il Napoli di Walter Mazzarri è sicuramente in un momento positivo se si guarda alla stagione nella sua interezza. Ovviamente, i tifosi azzurri sono abituati ad uno spettacolo completamente diverso, ma gli ultimi risultati fanno guardare con positività al futuro.

Walter Mazzarri, dopo diverso tempo alla guida degli azzurri, sembra che finalmente sia riuscito a mettere la sua mano sulla squadra. Gli azzurri, poi, stanno ritrovando anche brillantezza fisica che era mancata nella prima parte di stagione a causa di un lavoro estivo totalmente sbagliato da parte di Rudi Garcìa.

Il futuro di Mazzarri, però, non sarà sulla panchina azzurra. Il tecnico di San Vincenzo, infatti, ha firmato un contratto da traghettatore di 7 mesi. Il Napoli, dunque, è alla ricerca di un nuovo tecnico in vista della prossima stagione.

Prossimo allenatore Napoli, Thiago Motta si tira fuori

Sono diversi i nomi accostati alla panchina del Napoli per la prossima stagione. Tra questi c’è anche Thiago Motta che sta facendo benissimo con il Bologna che attualmente è davanti agli azzurri in classifica.

Il tecnico dei rossoblù, però, si tira fuori dalla corsa alla panchina azzurra. Dario Canovi, agente del tecnico, infatti, ha messo in chiaro ai microfoni di Radio Goal che Thiago Motta non sarà il prossimo tecnico azzurro.

Di seguito le sue parole:

“Motta non conosce ancora il suo futuro, ma sicuramente non sarà a Napoli. L’allenatore del Bologna non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori, ha altri progetti per il suo futuro”.

Parole chiare che prendono alla sprovvista i tifosi azzurri. Non è un mistero, infatti, che il Napoli avesse contattato il tecnico rossoblù già la scorsa estate, ma poi non si è mai arrivato ad un accordo. De Laurentiis, poi, aveva affermato che Thiago Motta non se la fosse sentita di sedersi sulla panchina azzurra dopo la vittoria dello scudetto.

Resta, dunque, aperto il toto allenatori. Sono in rialzo le quotazioni di Antonio Conte. Gli ultimi risultati del Milan, infatti, fanno pensare ad un rinnovo di Stefano Pioli. Discorso simile per la Roma che con Daniele De Rossi in panchina ha centrato tre vittorie consecutive in altrettante apparizioni. Il Napoli in questo modo avrebbe la strada spianata verso uno dei migliori allenatori dell’ultimo decennio.

De Laurentiis ha già provato a portare Conte al Napoli lo scorso novembre quando si vociferava dell’esonero di Rudi Garcìa. Chissà che le strade del Napoli e di Antonio Conte non si possano incrociare la prossima estate.