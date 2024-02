Milan-Napoli, cambio a sorpresa: “Mazzarri farà giocare lui”

Il Napoli si appresta a giocare un importante match a San Siro contro il Milan. Nel frattempo, il giornalista ha però annunciato di un cambio a sorpresa per Mazzarri.

11 febbraio 2024. Questa la data designata per far si che la nostra Serie A possa godere dello spettacolo di Milan-Napoli, attesa alle ore 20.45 in quel di San Siro. Una sfida mai ritenuta come le altre, a causa dei precedenti storici targati anni 80 ma anche delle ultime due stagioni. Rossoneri e azzurri sono infatti le ultime due detentrici dello Scudetto e, anche se la situazione in classifica è ben diversa per entrambe, la gara promette di regalare infinite emozioni. Dello stesso avviso non è però il noto giornalista campano, intervenuto in dichiarazioni pesanti sul Napoli.

Contro il Milan a 3, Del Genio sentenzia

Lo scorso anno, Milan-Napoli consegnò senz’altro una fetta consistente di Scudetto agli azzurri, che grazie al colpo di testa di Simeone trionfarono a San Siro nel finale. Uno dei protagonisti di quella rete, quale l’autore dell’assist Mario Rui, non sarà però presente domenica prossima, causa squalifica. L’assenza del portoghese potrebbe non essere l’unico cambiamento negli azzurri al Meazza, come riportato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dal giornalista Paolo Del Genio.

Quest’ultimo ha infatti parlato di possibile ritorno alla difesa a 3 per i partenopei contro il Milan, lanciando in orbita anche la possibile titolarità di un difensore. “Ero convinto che contro il Verona Mazzarri sarebbe tornato al 4-3-3, ma ho la sensazione che col Milan si faccia dietrofront“, quanto dichiarato subito da Del Genio. “Secondo me si tornerà alla difesa a tre, con un centrale in più rispetto alla scorsa sfida. Non sarei sorpreso di vedere Ostigard titolare contro a Milano“, quanto detto in conclusione dal giornalista. Un’ipotesi che quindi regge, anche a causa della squalifica già riportata di Mario Rui, alla quale Mazzarri potrebbe sopperire schierando Mazzocchi da esterno sinistro.

Del Genio vira sul 3-4-2-1, l’annuncio sul Napoli

Imbracciando tale idea, Del Genio ha quindi continuato il proprio discorso tentando di ipotizzare la possibile formazione titolare del Napoli contro il Milan. “Secondo me Ostigard potrebbe sostituire o Cajuste, e dunque togliendo una mezzala, o addirittura un esterno d’attacco. Non è improbabile, per me, vedere Politano out e il solo Kvaratskhelia dietro la punta“, quanto aggiunto dal giornalista, dilettatosi poi in una valutazione per Mazzarri post Napoli-Verona. “A Mazzarri do 6. Con il Verona ha fatto i cambi giusti, ma erano un po’ dettati dalla partita. Oltretutto, non nascondo che li avrei fatti personalmente prima“, la conclusione dubbiosa di Del Genio.