Milan-Napoli, Mario Rui squalificato: come lo sostituirà Mazzarri

Milan-Napoli è alle porte, e gli azzurri avranno una grossa gatta da pelare verso San Siro. Con Mario Rui squalificato, Mazzarri dovrà decidere il nome del sostituto del portoghese.

La vittoria del Napoli contro il Verona al Maradona è stata sporcata da un episodio in particolare accaduto nel secondo tempo, ovvero il giallo a Mario Rui. Il portoghese ha perso infatti il tempo su Suslov, stendendo l’avversario e rimediando il giallo al 46° minuto. Una notizia alquanto pesante per gli azzurri, data la diffida e la conseguente squalifica per il terzino in vista di Milan-Napoli. I partenopei saranno quindi chiamati ora a sostituire l’ex Roma in vista della sfida di San Siro e, sebbene la squadra non sia ancora scesa in campo per i consueti allenamenti, le prime speculazioni sul caso hanno cominciato a circolare.

Milan-Napoli, Mazzocchi per sostituire Mario Rui

Uno dei principali protagonisti di Napoli-Verona è stato senz’altro Pasquale Mazzocchi. Il neo acquisto è stato infatti schierato da Mazzarri a partita in corso proprio per sostituire il già ammonito Mario Rui. L’ex Salernitana ha dunque dapprima scaldato i guantoni di Montipò sullo 0-1 per poi propiziare l’assist a Kvaratskhelia per la rete del 2-1. Prestazione da urlo, che ha iscritto di diritto Mazzocchi alla lista dei papabili sostituti del portoghese a Milano.

Il terzino ha infatti giocato proprio sulla sinistra il secondo tempo di Napoli-Verona, ma il suo impiego in quella zona di campo risale anche alle sfide in Supercoppa degli azzurri. All’epoca, in particolare, Mazzocchi fu schierato da Mazzarri da esterno sinistro di centrocampo. L’impiego del calciatore di Barra in quella posizione potrebbe quindi essere la soluzione definitiva anche per Milano, in attesa di capire ciò all’utilizzo di quale modulo comporterà. Possibili infatti sia l’ausilio del 4-3-3 con Mazzocchi terzino sinistro (come contro il Verona) che da esterno sinistro nel 3-4-2-1 (come in Supercoppa).

Non solo Mazzocchi, Juan Jesus e Natan pronti a sostituire Mario Rui

Qualora Mazzarri dovesse invece decidere di accantonare la difesa a 3 e confermare il modulo a 4, ecco ben 3 opzioni venir fuori da Napoli. La prima vedrebbe infatti Juan Jesus implicato come terzino sinistro, con tale schema già collaudato dagli azzurri a inizio stagione. Occhi quindi ben saldi anche su Natan, ufficialmente recuperato dall’infortunio e pronto a scendere nuovamente in campo al fianco del connazionale, sia al centro della difesa che da terzino (come fatto a Madrid come il Real). Da qui a una settimana, infine, potrebbe inoltre recuperare anche Mathias Olivera, nelle ultime sedute impiegato in lavoro personalizzato sul campo. L’uruguagio potrebbe infatti compiere l’ultimo step verso il recupero in direzione Milan-Napoli, anche se un impiego così sbrigativo da titolare, dopo un grave infortunio, appare ad oggi improbabile.