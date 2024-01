Occasione d’oro per il Napoli: “Pioggia di milioni per De Laurentiis”, la cifra è super

Dev’essere bravo a non sciupare neanche tale chance la SSC Napoli, posta d’innanzi a una cifra monstre. I dettagli dell’operazione.

Il Napoli si prepara a scendere in campo contro il Verona nel proprio ritorno al Maradona post-Supercoppa e Lazio. Gli azzurri non si affacciano infatti sulla propria superficie casalinga dalla vittoria all’ultimo secondo maturata contro la Salernitana, con il popolo partenopeo volenteroso di trovare i 3 punti dopo le ultime scialbe prestazioni. Impresa non facile visto qualche assente di troppo nonché un morale a terra, che potrebbe rivitalizzarsi d’innanzi alla possibile occasione. Un’operazione da ben 15o milioni di euro, che porterebbe tanta disponibilità economica nelle tasche di De Laurentiis nonché salverebbe la stagione di mister Walter Mazzarri.

Mondiale per Club, come Mazzarri può salvare la stagione

L’uscita dalla Coppa Italia per mano del Frosinone, la sconfitta in Supercoppa contro l’Inter e il 9° posto in campionato sembrerebbero aver messo a repentaglio la stagione da Campione d’Italia del Napoli, di certo non all’altezza della scorsa annata Scudettata. “Fallimento” e “insufficiente” sono quindi termini che hanno imparato a rimbalzare sui muri all’ombra del Vesuvio, dove chiaramente quanto fatto dagli azzurri è ben al di sotto delle aspettative. Il Corriere dello Sport, però, si è a sorpresa rivelato positivo sulle possibilità del Napoli di salvare la propria stagione, con due fattori particolarmente determinanti.

Fra questi, il raggiungimento del 4° posto in campionato che appare come principale obiettivo, ma anche quello di compiere una vera e propria impresa in Champions. Battere il Barcellona e qualificarsi ai quarti di finale della competizione europea potrebbe infatti salvare l’orgoglio di Mazzarri agli occhi di De Laurentiis, e non solo in quanto a prestigio. Questo perché il Napoli, ad oggi, è a due vittorie e un pareggio in Champions dalla qualificazione al Mondiale per Club 2025, che iscriverebbe la compagine azzurre nella definitiva lista dei top club presenti al mondo.

150 milioni per il Mondiale, De Laurentiis gongola e Mazzarri spera

Dando un occhio al ranking di qualificazione al Mondiale per Club 2025 (spiegato in questa pagina), si può notare come il Napoli abbia attualmente 41 punti in classifica, al fronte dei 47 della Juventus che non può più migliorare il proprio score. Passare il turno in Champions League diventa quindi fondamentale per gli azzurri, cui bastano due vittorie e un pareggio per assicurarsi la qualificazione alla Club World Cup. Un traguardo che, secondo il Corriere dello Sport, porterebbe ben 150 milioni nelle tasche di De Laurentiis, con il patron pronto a perdonare Mazzarri e i risultati negativi della squadra in caso di raggiungimento di tale obiettivo. Non potendo salvare le proprie prestazioni sul campo, ecco che il Napoli cerca di proteggere almeno le proprie casse finanziarie.