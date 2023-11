Mondiale per Club, Napoli chiamato all’impresa: cosa serve per la qualificazione

Il pareggio con l’Union Berlin frena la corsa del Napoli in vista del Mondiale per Club 2025. Il dato non piace gli azzurri.

L’estate 2025 sarà protagonista e teatro della prima edizione del nuovissimo Mondiale per Club ideato dalla FIFA, completamente distante dal mini torneo invernale alla quale siamo abituati. In particolare, in esso parteciperanno ben 36 squadre provenienti da tutto il mondo, di cui 12 saranno europee. Esse saranno quindi chiamate a seguire dei criteri ed uno schema ben preciso.

Ogni Nazione potrà infatti portare alla competizione al massimo 2 club, decisi da una classifica inerente alle edizioni di Champions League dal 2021 ad oggi. Essa prevede infatti l’assegnazione dei punti attraverso la seguente scala:

Vittoria in Champions: 2 punti ;

; Pareggio in Champions: 1 punto ;

; Qualificazione agli ottavi di finale: 5 punti (4 per il passaggio dei gironi + 1 per la qualificazione agli ottavi);

(4 per il passaggio dei gironi + 1 per la qualificazione agli ottavi); Qualificazione a quarti/semifinali/finali: 1 punto.

Uno schema alquanto articolato, e che al momento vede tale situazione in classifica:

Chelsea (vincente 2021 e qualificato di diritto); Real Madrid (vincente 2022 e qualificato di diritto); Manchester City (vincente 2023 e qualificato di diretto); Vincente 2024; Bayern Monaco: 92 punti (aritmeticamente qualificato); PSG: 70 punti (aritmeticamente qualificato); Inter: 67 punti; Porto: 59 punti; Borussia Dortmund: 59 punti; Atletico Madrid: 53 punti; Benfica: 49 punti; Juventus: 47 punti.

Di tale graduatoria non fanno quindi parte nessuna squadra inglese oltre a Chelsea e Manchester City, in quanto esse hanno già occupato i 2 posti spettanti all’Inghilterra, nonché il Lipsia (54 punti) ed il Barcellona (48 punti). Questo in quanto entrambe hanno altre due squadre appartenenti al proprio paese avanti in classifica e, mentre la squadra di RedBull può ancora lottare con il Borussia Dortmund, distante 5 punti, l’inseguimento blaugrana ai danni dell’Atletico Madrid si complica dopo la sconfitta con lo Shakhtar Donestsk. E la situazione italiane? Quest’ultima è più intricata del previsto, con il Napoli che potrebbe adesso essere nei guai in seguito a quanto accaduto contro l’Union Berlino.

Napoli, si allontana il Mondiale per Club

Le speranza del Napoli di Aurelio De Laurentiis di partecipare al Mondiale per Club FIFA 2025 si sono sensibilmente abbassate dopo il pareggio ottenuto contro l’Union Berlino. In particolare infatti, gli azzurri sono ancora in gara per la partecipazione con RedBull Salisburgo (39 punti) e Milan (39 punti), con l’obiettivo che resta raggiungere e superare lo score di 47 punti della Juventus. Score che i bianconeri, non partecipanti alla Champions 23/24, non potranno migliorare, lasciando campo libero a partenopei, rossoneri ed austriaci.

Ma cosa deve fare il Napoli per diventare partecipante di tale competizione? Il percorso è alquanto difficile. Gli azzurri, attualmente fermi a 34 punti, dovranno infatti sperare nella fuori uscita dal girone di Milan e Salisburgo, per poi colmare in tale modo il GAP di 13 punti con la Juventus:

Vincere con Braga e Real Madrid (+4 punti);

(+4 punti); Qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League (+ 5 punti);

(+ 5 punti); Vincere andata e ritorno degli ottavi di finale (+ 4 punti);

(+ 4 punti); Qualificarsi ai quarti di finale (+1 punto).

In questo caso, il club gestito da De Laurentiis riuscirebbe a scavalcare i bianconeri raggiungendo quota 48, arrivando a giocare il tanto agognato Mondiale per Club. Chiaramente, tale strada potrebbe subire variazioni, magari in caso di sconfitta al Bernabeu con il Real Madrid che potrebbe costringere il Napoli a dover trionfare in almeno un match dei quarti di finale per strappare altri 2 punti in graduatoria.