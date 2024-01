Gesto a sorpresa di ADL: è successo ieri a Castel Volturno, avete saputo?

Arriva a sorpresa il gesto da parte di Aurelio De Laurentiis nei confronti del Napoli. L’accaduto all’SSCN Konami Training Center.

Comincia ufficialmente la settimana targata Napoli in direzione del match di campionato contro il Verona, atteso al Maradona alle ore 15 di domenica 4 febbraio. In particolare, gli azzurri saranno chiamati a ritrovare i 3 punti contro i veneti dopo la scialba prestazione con la Lazio , che tanti dubbi ha portato all’ombra del Vesuvio. Proprio per questo, la ripresa degli allenamenti in quel di Castel Volturno, prevista nel pomeriggio del 30 gennaio, è stata caratterizzata da un lungo discorso di Mazzarri alla squadra. Gesto, come riportato da Il Mattino, atto a smuovere le menti e il morale dei calciatori, accompagnato però da una scelta inaspettata ad opera di De Laurentiis.

Mazzarri come Garcia, De Laurentiis assiste all’allenamento del Napoli

Dopo le parole sopracitate ad opera di Mazzarri, per il Napoli è stato tempo e luogo di scendere sul campo e di preparare l’imminente sfida con il Verona. A sorprendere però i calciatori, stando alle odierne pagine de Il Mattino, l’arrivo nel centro di Castel Volturno del patron Aurelio De Laurentiis, giunto sul luogo poco dopo l’inizio della sessione. Il presidente ha di conseguenza assistito al lavoro dei propri ragazzi da bordo campo com’era consueto fare sotto la gestione Garcia, prima di intrattenere lunghi dialoghi con lo staff tecnico.

In particolare, con quest’ultimo ADL avrebbe discusso di questioni tattiche e da campo, prima di intrattenere colloqui fondamentali con la dirigenza. Oggetto di tale dialogo, secondo Il Mattino, le ultime ore di calciomercato nonché la situazione rinnovi in casa Napoli, fra cui quella inerente a Khvicha Kvaratskhelia. Abbiamo infatti già parlato di una prima offerta ad opera degli azzurri rifiutata però dall’agente del georgiano, che ad oggi chiede circa 7 milioni di ingaggio per il proprio assistito. Probabile quindi che la discussione si sia basata sul da farsi.

Non solo Kvaratskhelia, De Laurentiis sul rinnovo di Politano

In conclusione del proprio focus, Il Mattino ha quindi narrato di dialoghi fra De Laurentiis e dirigenza anche in ottica Politano. Il rinnovo dell’esterno sarebbe infatti ad un passo dopo molte settimane di trattative, con l’agente del calciatore, Mario Giuffredi, che qualche giorno fa alluse alla presenza di piccolissimi dettagli da limare prima di annunciarne l’ufficialità proprio nella settimana attuale. Probabile quindi che De Laurentiis e il suo staff, frettolosi nel voler chiudere tale capitolo, abbiano parlato anche di ciò in quel di Castel Volturno.