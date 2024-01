Kvara, il Napoli fa l’offerta per il rinnovo: la risposta dell’entourage

Spuntano i primi aggiornamenti circa il possibile e discusso rinnovo con il Napoli per Khvicha Kvaratskhelia. Offerta del club e risposta dell’entourage.

Si prepara a chiudere con più cautela del previsto il calciomercato invernale il Napoli. Per la società azzurra era infatti previsto uno sprint degli ultimi giorni in vista del colpo Nehuen Perez, dapprima messo in discussione e poi definitivamente saltato nella giornata odierna. Salvo clamorosi ribaltoni, quindi, la situazione colpi in entrata dei partenopei si conclude qui, con il Napoli che tira ufficialmente il freno a mano a 48 ore dal termine del mercato. O quasi, dato che De Laurentiis e soci avrebbero cominciato concretamente a discutere del tanto atteso rinnovo di Kvaratskhelia, con tanto di prima offerta presentata al georgiano. La risposta dell’entourage del calciatore ha però sorpreso tutti.

Rinnovo Kvaratskhelia, prima offerta del Napoli

Ha avuto modo di far discutere la situazione contrattuale di Khvicha Kvaratskhelia in casa Napoli. Il georgiano fu infatti acquistato dal club nel maggio del 2022 come sostituto di Lorenzo Insigne, ben prima che l’ex Dinamo Tbilisi esplodesse fino a diventare la stella che è oggi. Fattore, questo, che senz’altro giustifica lo stipendio di un milione all’epoca offerto dagli azzurri e ad oggi percepito da Kvara, ma che non spiega invece il motivo del mancato intervento partenopeo dopo l’incredibile stagione del settantasette.

In molti hanno infatti invocato all’adeguamento di contratto per Kvaratslkhelia, prima che un big club arrivasse a strapparlo dalla maglia azzurra. Ebbene, secondo la redazione di calciomercato.it, dopo tante discussioni sarebbe finalmente cominciata l’operazione rinnovo in casa Napoli. De Laurentiis avrebbe instaurato i primi contatti con l’entourage del calciatore e con l’agente Mamuka Jugeli, dando vita ad una vera e propria contrattazione. Un’offerta tra i 3 e i 4 milioni quella presentata quindi a Kvaratskhelia, con i Campioni d’Italia ora seriamente intenzionati a blindare l’attaccante triplicandone lo stipendio. A sorprendere, però, la risposta del procuratore del georgiano.

Il Napoli offre il rinnovo, l’agente di Kvaratskhelia rifiuta

Proprio così. Dopo tante discussioni e tante incertezza, il Napoli avrebbe proposto un nuovo adeguamento di contratto a Kvaratskhelia, prontamente rifiutato però da Jugeli. Secondo calciomercato.it infatti, 3/4 milioni non sarebbero abbastanza per l’agente del georgiano, che per il proprio assistito sarebbe alla ricerca di un ingaggio da top player. Il tutto, chiaramente, alla luce dei 10 milioni concessi dal Napoli a Victor Osimhen. La situazione resta dunque da monitorare, dato che i primi passi in trattativa da parte dei partenopei potrebbero portare a significativi aggiornamenti nelle prossime ore.