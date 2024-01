ULTIM’ORA Napoli, annuncio definitivo da Di Marzio: riguarda Perez

Arriva la news ufficiale circa il trasferimento di Nehuen Perez al Napoli. La nota a cura di Gianluca Di Marzio sull’operazione di mercato.

Ha caratterizzato le pagine dei quotidiani nelle ultime giornate, prima di giungere quest’oggi al proprio riscontro ufficiale. Nehuen Perez-Napoli è infatti un binomio destinato a far parlare di se a lungo dopo quanto accaduto sul mercato, con l’accordo dapprima trovato e poi messo in discussione a causa del dietrofront della società partenopea su Leo Ostigard. Nel frattempo, ecco giungere la nota ufficiale da parte dell’esperto di mercato Gianluca DI Marzio.

Salta Perez, l’annuncio ufficiale di Di Marzio

Ebbene, dopo tanti tira e molla e dopo tante indiscrezioni è arrivato l’annuncio ufficiale. Nehuen Perez non andrà al Napoli, con l’ultima decisione ad opera della squadra azzurra in grado di far saltare un accordo che sembrava ormai stilato. A riportarlo, SkySport attraverso le parole dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che ha narrato di decisione ormai raggiunta da De Laurentiis e soci. Niente più investimento da 18 milioni per il calciatore, per la completa furia di un’Udinese già pronta ad incassare.

Uno scenario alquanto sorprendente, che avrà senz’altro modo di far parlare i media nelle prossime ore. Confermata dunque la decisione del Napoli di puntare su Ostigard, in grado di convincere Mazzarri grazie alle ottime uscite contro Fiorentina e Inter in Supercoppa nonché contro la Lazio in campionato. Il norvegese non sarà più ceduto, l’argentino non sarà più acquistato e il mercato invernale targato Napoli si chiude ufficialmente con tale notizia. Esclusi infatti ribaltoni dell’ultim’ora, con la rosa partenopea che dovrebbe dunque rimanere l’attuale, con i soli Mazzocchi, Traoré, Ngonge e Dendoncker, segnati sotto la voce “nuovi innesti“. Nel frattempo, lo stesso Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio sito, avrebbe fornito nuovi aggiornamenti sul caso nonché sulle strategie future ad opera del Napoli.

Napoli, i piani in difesa dopo il mancato arrivo di Perez

Le prime perplessità in casa Napoli circa l’arrivo di Nehuen Perez sono senz’altro nate in seguito alle ottime prestazioni di Ostigard nelle ultime due settimane. A convincere però De Laurentiis e Mazzarri a non puntare più sull’argentino, la fitta presenza di uomini in rosa atti a giocare in difesa. Natan è infatti in fase di recupero, con il brasiliano pronto a fare reparto con Rrahmani, Ostigard e Juan Jesus in caso di ausilio della difesa a 4. In caso di rinnovata fiducia alla difesa a 3, invece, ai profili sopracitati si andrebbero ad aggiungere Di Lorenzo e Dendoncker in qualità di braccetti. Analisi, questa, che secondo Di Marzio avrebbe convinto il Napoli a risparmiare i 18 milioni dell’investimento Perez.