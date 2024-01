Napoli-Inter, arriva la conferma di Sky: il titolare salta la finale

Si avvicina sempre più la sfida fra Napoli ed Inter, con la conferma di Sky che spaventa i tifosi. Il titolare salterà infatti la finale.

In quel di Riyadh il clima comincia a farsi incandescente, e non solo a causa delle ormai risapute temperature caratteristiche dell’Arabia Saudita. Manca infatti sempre meno al calcio d’inizio della finale di Supercoppa italiana fra Napoli e Inter, in programma questa sera alle ore 20 tra le mura dell’Al-Awwal Stadium. Un impianto che si preannuncia essere quindi sold-out dopo il flop della prima gara e la ripresa nella seconda semifinale, che non fa quindi altro che asserire all’importanza della sfida sopracitata. Proprio da Riyadh cominciano dunque a giungere le prime news sull’imminente incontro, con la conferma di Sky che ha però allarmato e non poco i tifosi. Il titolarissimo, stando alle ultime indiscrezioni, salterà infatti l’incontro.

Napoli-Inter, out un titolare

L’incubo degli infortuni continua ad aleggiare su un match di assoluto cartello come Napoli-Inter, che vedrà gli azzurri già dover fare a meno dei vari Meret, Olivera e Natan oltre che di Anguissa e Osimhen impegnati in Coppa d’Africa. A fungere però da ago della bilancia nella direzione opposta, Alessandro Bastoni, che potrebbe leggermente sconvolgere i piani ad opera di mister Simone Inzaghi. Il centrale italiano è apparso infatti affaticato nonché alle prese con alcuni problemi fisici dopo la semifinale nerazzurra contro la Lazio, restando in forte dubbio fino all’ultimo minuto.

Pochi minuti fa, però, l’annuncio ufficiale sulle condizioni dell’ex Parma è arrivato direttamente da SkySport, che ha trattato l’argomento nel proprio notiziario delle 13.30. Stando a quanto rivelato, Bastoni non avrebbe smaltito del tutto i propri problemi fisici, annunciando forfait per la gara in questione. Una notizia che rammarica dunque i tifosi dell’Inter e costringe Simone Inzaghi a prendere le dovute precauzioni del caso.

Napoli-Inter, chi sostituirà Bastoni

Non è di certo la più idilliaca delle scoperte quella affrontata da poco dai tifosi dell’Inter, che dovranno fare a meno di un perno della difesa come Alessandro Batoni in una delicatissima finale di Supercoppa. Per il centrale si prevede infatti un’iniziale panchina, che potrebbe divenire definitiva a causa della mancanza di eventuali tempi supplementari in caso di pareggio. Dopo l’annuncio sul forfait, Sky ha però anche annunciato colui che sostituirà Bastoni nel terzetto di difesa nerazzurro. Trattasi di De Vrij, che agirà per vie centrali permettendo ad Acerbi di spostarsi sulla sinistra. Per il resto, Inzaghi dovrebbe invece confermare l’undici titolare che ha battuto e sconfitto per 3 reti a zero la Lazio.