Clamoroso, il Frosinone non può tesserare Popovic: cosa sta pensando il Napoli

Matija Popovic ha già svolto le visite mediche per il Napoli, ma a sorpresa salta il trasferimento al Frosinone: nuova idea di calciomercato.

Il Napoli continua a lavorare a Riyadh, in Arabia Saudita, dove gli azzurri si trovano per disputare la finale di Supercoppa Italiana. Dopo aver battuto 3-0 la Fiorentina in semifinale, ora sarà il turno dell’Inter in finale, con i nerazzurri che si sono sbarazzati con il medesimo risultato della Lazio. E mentre la squadra agli ordini di Mazzarri si prepara per fare il meglio possibile in campo, la società è a lavoro per reperire gli ultimi acquisti da mettere a disposizione del tecnico di San Vincenzo.

Già arrivati Mazzocchi, Traorè e Ngonge, ora restano gli obiettivi di un difensore e un ulteriore centrocampista per completare una campagna acquisti invernale di tutto rispetto. Eppure – com’è sempre stato nella storia della società napoletana – in ogni sessione di mercato si prova anche a guardare al futuro anticipando acquisti per le prossime stagioni. Un’occasione in tal senso è rappresentata da Matija Popovic, trequartista serbo classe 2006.

Niente posto da extracomunitario, salta Popovic al Frosinone

Il talento ex Partizan Belgrado si è svincolato qualche settimana fa ed è libero di accasarsi dove preferisce. Dopo una lunga trattativa con il Milan, conclusasi con un nulla di fatto, a sorpresa si è inserito il Napoli che ha chiuso il colpo e in mattinata ha fatto anche svolgere le visite mediche di rito al calciatore a Villa Stuart. L’affare si sarebbe poi dovuto concludere con il prestito al Frosinone, questo perché attualmente i partenopei non dispongono del posto da extracomunitario per poterlo tesserare. Da qui la scelta di cederlo in prestito.

Il piano sembrava già pronto per essere attuato, ma d’improvviso è spuntato un intoppo non da poco: il passaggio di Popovic al Frosinone è infatti saltato in maniera alquanto clamoroso. La trattativa, infatti, si è dovuta arenare a sorpresa per problemi burocratici. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, i ciociari hanno comunicato ai partenopei di aver commesso un errore: il Frosinone non ha il posto da extracomunitario per tesserare il giovane talento serbo classe 2006.

Spunta l’idea di prestito al Monza

L’affare con il Napoli non è in discussione, ma a questo punto serve trovare una nuova soluzione. Gli uomini mercato del club azzurro stanno provando a capire se c’è la disponibilità di tesseramento da parte di un altro club di Serie A e si sta sondando la disponibilità da parte del Monza.