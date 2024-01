Popovic è a Villa Stuart: visite mediche in corso con il Napoli (VIDEO)

Il Napoli sta per chiudere un altro colpo in questa sessione di mercato: Matija Popovic è a Villa Stuart per le visite mediche.

L’attenzione del Napoli è interamente rivolta alla finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter in programma per lunedì sera. Gli azzurri in questa competizione sembrano aver trovato stimoli extra. Dopo essersi sbarazzati con ampio merito della Fiorentina con il risultato di 3-0, i ragazzi di Mazzarri proveranno a replicare la buona prova anche contro l’Inter.

In campionato finì 3-0 per i nerazzurri, ma la prestazione del Napoli non fu molto negativa. Nel primo tempo gli azzurri dominarono sui nerazzurri e crearono molte più occasioni da rete. Nel secondo tempo, invece, in seguito a molto decisioni arbitrali dubbie, il Napoli è uscito dal campo. Nel post partita, poi, ci fu lo sfogo ai microfoni di Dazn e in conferenza stampa del ds Mauro Meluso. Gli azzurri, ora, vogliono prendersi la propria rivincita con la speranza che una vittoria in Supercoppa possa dare morale alla squadra anche in campionato e permetta agli azzurri di svoltare una stagione molto negativa.

Altro colpo per il Napoli: Popovic è arrivato a Villa Stuart

Il Napoli, nonostante l’importante impegno in Arabia Saudita, è ancora molto attivo sul mercato. Gli azzurri stanno per chiudere l’ennesimo colpo in questo mercato di riparazione.

In questi minuti, infatti, è arrivato a Villa Stuart Matija Popovic, trequartista classe 2006. Cresciuto nel Partizan Belgrado, Popovic arriva da svincolato a Napoli. Nel campionato giovanile serbo ha collezionato 21 reti e 5 assist in 25 presenze. Si tratta di numeri importanti per un trequartista.

Popovic è arrivato pochissimi minuti fa a Villa Stuart per svolgere le consuete visite mediche di rito.

Di seguito l’arrivo di Popovic a Villa Stuart:

Nel pomeriggio arriverà la firma sul contratto, ma il trequartista serbo non vestirà la maglia azzurra almeno fino a fine stagione.

Il Napoli, infatti, ha occupato tutti gli slot extracomunitari per questa stagione. Per questo motivo Aurelio De Laurentiis ha deciso di mandare Popovic in prestito al Frosinone. Oltre a lui, al rientro dalla Supercoppa, a Frosinone arriverà anche Alessio Zerbin. La sorpresa del match contro la Fiorentina tornerà a vestire la casacca gialloblu dopo il prestito in Serie B di qualche stagione fa.

Per prendere Popovic, il Napoli è riuscito a superare la concorrenza di altri club italiani come Juventus e Milan, oltre che quella di top club europei come Bayern Monaco e Manchester City. Secondo molti, Popovic rappresenta uno dei talenti più importanti nel panorama calcistico europei per il futuro.