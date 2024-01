Il Napoli farà nuovi acquisti? Arriva la risposta di Meluso in diretta

Arrivano le parole di Mauro Meluso nel pre-partita di Napoli-Fiorentina. Le dichiarazioni del Ds. sul mercato e sul morale della squadra.

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Napoli-Fiorentina, prima semifinale della Supercoppa Italia 2024. Tale sfida riporterà gli azzurri a giocare nella competizione per la prima volta dal 2021, quando in quel di Reggio Emilia arrivò una cocente sconfitta a porte chiuse contro la Juventus. Ad oggi, però, il torneo si prepara a scendere in campo con un format rivoluzionato e con una vera e propria final four, che vedrà il Napoli sfidare alle ore 20 odierne la finalista della scorsa Coppa Italia, ovvero la Fiorentina.

Un ampio pre-partita ha dunque caratterizzato i minuti d’arrivo verso la prima semifinale di Supercoppa, con Mauro Meluso intervenuto ai microfoni di Mediaset. Arrivano quindi le parole del Direttore sportivo sul morale e sulle sensazioni vissute in casa Napoli.

Meluso sul mercato, le parole prima di Napoli-Fiorentina

Dopo Pasquale Mazzocchi, primo tesserato azzurro intervenuto nel pre-partita, ecco arrivare il Direttore sportivo Mauro Meluso a narrare le gesta del Napoli. In particolare, il Ds ha avuto modo di sciogliere i dubbi presenti nello studio Mediaset, parlando della scelta della difesa a 3 ad opera di Mazzarri. Sono quindi arrivati anche aggiornamenti sponda calciomercato, dopo gli acquisti di Traoré e Ngonge, nonché sul morale e sul momento partenopeo. Di seguito, quindi, le parole di Mauro Meluso:

Sulla scelta della difesa a 3:

“Mazzarri ha lavorato molto negli ultimi giorni per schierare la difesa a 3, che ha fatto parte del passato del mister. È stata una scelta anche dovuta ad alcune defezioni e ad alcune assenze a centrocampo”.

Poi, sul mercato invernale:

“I tre acquisti erano ciò che volevamo, perché abbiamo tante assenze a centrocampo e due giocatori fondamentali impegnati in Coppa d’Africa. Siamo attenti e vigili per cercare occasioni, dato che il calciomercato invernale è molto difficile”.

Infine, sui mancati risultati del Napoli: