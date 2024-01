Mazzocchi suona la carica: “Espulsione a Torino? Tutto alle spalle”, poi lancia la sfida alla Fiorenitna

Parte l’avventura targata Supercoppa italiana del Napoli, con le dichiarazioni di Pasquale Mazzocchi nel pre-partita Mediaset.

Si prepara a scendere in campo contro la Fiorentina il Napoli di Walter Mazzarri, chiamato a bissare il successo ottenuto in campionato contro la Salernitana nell’ultimo turno di campionato. Un match che già presenta numerose sorprese nei minuti d’attesa verso il calcio d’inizio, a causa della panchina per Zielinski nonché del 3-4-2-1 con la quale gli azzurri scenderanno in campo. Si appresta dunque a giocare da titolare Pasquale Mazzocchi, tornato disponibile dopo il rosso di Torino e intervistato da Mediaset nel pre-partita.

Napoli-Fiorentina, le parole di Mazzocchi

Tornato a disposizione dopo il terribile debutto di Torino, Pasquale Mazzocchi si appresta a resettare la sfida dell’Olimpico scendendo in campo contro la Fiorentina. Un attestato di stima niente male per l’esterno di Barra, che ha così commentato l’imminente sfida di Supercoppa. “La Fiorentina è una squadra che sta facendo molto bene. Noi però abbiamo fatto il possibile per cancellare i nostro errori e daremo il massimo per i nostri tifosi“, quanto detto dall’ex Salernitana ai microfoni Mediaset.

Poi, ecco arrivare le parole in merito all’espulsione ottenuta contro il Torino, abilmente rispedite al mittente. “Rosso di Torino? Già resettato tutto, questo sarà il mio esordio“, le dichiarazioni finali di Mazzocchi.