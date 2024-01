Mazzarri, Il Mattino insiste: “Fiducia non eterna, ipotesi Garcia e non solo”, i tre possibili sostituti

La vittoria con la Salernitana non è bastata al Napoli per accantonare tutti i problemi del caso. Le ultime sensazioni di Aurelio De Laurentiis su Mazzarri.

Potrebbe non essere bastata la vittoria a tempo scaduto contro la Salernitana per tornare di buon umore. L’aria che si respira in quel di Napoli è infatti ancora pesante, portata da un momentaneo 7° posto (che potrebbe diventare 8° in caso di vittoria dell’Atalanta sul Sassuolo) in Serie A e da un impegno in Supercoppa in quel di Riyadh. Manifestazione, questa, che rischia seriamente di divenire lo sliding doors della stagione azzurra nonché dell’esperienza in panchina di Walter Mazzarri. L’odierna edizione de Il Mattino ci aggiorna infatti sulle attuali sensazioni del presidente Aurelio De Laurentiis in chiave allenatore.

Garcia e non solo, De Laurentiis corre ai ripari

Il Mattino ha così regalato ai tifosi del Napoli un odierno focus circa le idee di ADL in merito alla panchina azzurra. Secondo il quotidiano infatti, la vittoria contro la Salernitana non avrebbe ristabilito la posizione in bilico di Walter Mazzarri, che rischierebbe l’allontanamento anche in caso di successo in Supercoppa ma di successivi scivoloni in campionato. In casa De Laurentiis ci si è dunque cominciati a guardare attorno, con il patron dei partenopei tornato a sondare più di qualche nome.

Il Mattino insiste quindi sull’ipotesi Garcia, già affrontata la scorsa settimana e che permetterebbe al Napoli di cambiare senza aggiungere alla lista un nuovo tecnico da pagare. Non sono inoltre esclusi nuovi tentativi per Tudor, che dopo tanto fumo e niente arrosto potrebbe accettare questa volta il ruolo di traghettatore (con possibile rinnovo a fine stagione) invece di restare disoccupato. Resta infine un’opzione anche il nome di Fabio Cannavaro, che continua a ripetere imperterrito di sognare assiduamente la panchina del Napoli.

De Laurentiis, fra il sogno Conte e l’amicizia con Mazzarri

L’ultimo nome dispensato dal quotidiano è senz’altro il sogno del presidente nonché il profilo più bramato, che rappresenta però anche l’ipotesi più difficile. Trattasi chiaramente di Antonio Conte, alla quale il Napoli potrebbe offrire, in caso di ulteriori debacle, carta bianca nonché notevoli cifre d’ingaggio, andando quindi oltre i propri parametri per convincere l’allenatore salentino, che ha più volte ribadito di non voler subentrare a stagione in corso. Nonostante ciò, secondo Il Mattino, cambiare nuovamente allenatore sarebbe l’ultima fra le volontà di De Laurentiis, causa discorsi economici ma soprattutto a causa della profonda amicizia con Walter Mazzarri. Il sentore di ulteriore cambio della guardia comincia però a farsi strada nella mente del patron.