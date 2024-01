Infortuni Napoli, cattive notizie per Mazzarri: annuncio definitivo sulla Supercoppa

Giungono direttamente da Riyadh le prime news circa gli infortunati in casa Napoli, tutt’altro che positive per mister Walter Mazzarri.

L’Arabia Saudita e la città di Riyadh hanno già aperto le proprie porte al Napoli di mister Walter Mazzarri, giunti in oriente con un briciolo di speranza in più dopo il successo dell’ultimo secondo contro la Salernitana. Il morale azzurro ha infatti conosciuto una spinta in positivo che mancava ormai da tempo, e che i partenopei sono pronti a mettere in campo contro la Fiorentina. Giovedì 18 gennaio alle ore 20 la data e l’ora designate per il calcio d’inizio della semifinale di Supercoppa, che premierà una delle due compagini con l’accesso in finale contro la vincente di Inter-Lazio.

Nel frattempo quindi, in quel di Riyadh sono in corso le prime sedute d’allenamento nonché le prime valutazioni da parte del Napoli circa i propri infortunati, con i responsi che appaiono essere tutt’altro che positivi.

Napoli, solo tribuna per Meret, Olivera e Cajuste

Mister Walter Mazzarri ha diramato la propria lista dei convocati per la Supercoppa già nelle prime ore di lunedì 14 gennaio, ovvero qualche istante prima dell’effettiva partenza targata Napoli. Un insieme di nomi in grado quindi di sorprendere parecchio i tifosi partenopei, data la presenza di Meret e Olivera nonché di Cajuste e Zielinski, usciti acciaccati dal confronto con la Salernitana. Grande curiosità si è dunque sparsa in città in merito alla natura di tali convocazioni, con molti che hanno sperato nel recupero dei 4 e nella loro disponibilità per il match contro la Fiorentina.

A far crollare tale scenario, però, l’odierna edizione de Il Mattino, cui parole non hanno di certo fatto piacere ai supporter. Secondo il quotidiano infatti, sia Meret che Olivera che Cajuste sarebbero destinati alla tribuna anche in caso di approdo in finale, con la loro convocazione che funge da semplice manovra per mantenere alto il morale della squadra nonché unito il gruppo. I primi due sarebbero infatti ancora lontani dal completo recupero, con lo svedese non ancora sottopostosi ai primi esami per stabilire l’entità del proprio infortunio.

Verso Napoli-Fiorentina, la news su Zielinski

Tra le pagine de Il Mattino, nessun focus è stato invece fatto in merito ai problemi fisici di Zielinski, che potrebbe aver verosimilmente recuperato dall’affaticamento muscolare rimediato contro la Salernitana. La situazione del polacco resta però da monitorare a causa delle prime voci odierne, che potrebbero costare la titolarità all’ex Empoli. Rottura o non rottura, però, è innegabile constatare come il recupero del centrocampista appaia ad oggi come una manna dal cielo per Mazzarri, che oltre a Zielinski vede i soli Lobotka, Demme e Gaetano come disponibili a centrocampo.