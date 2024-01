Zielinski, scenario a sorpresa per il futuro: l’ultim’ora è da non credere

Ha dell’incredibile quanto emerso quest’oggi in merito a Piotr Zielinski, a 3 giorni dal calcio d’inizio di Napoli-Fiorentina in Supercoppa.

Il Napoli di Walter Mazzarri è partito alla volta di Riyadh, dopo aver ritrovato la vittoria in Serie A nonché un briciolo di morale contro la Salernitana. Gli azzurri sono quindi giunti in terra Araba con largo anticipo per prepararsi al meglio in vista del match di giovedì 18 gennaio contro la Fiorentina, con calcio d’inizio previsto alle ore 20 ed in cui le due compagini si giocheranno l’accesso alla finalissima di Supercoppa. Ci sarà dunque ora tempo e modo per gli azzurri di abituarsi al fuso orario, di allenarsi in vista dell’incontro e di fare anche il punto sugli infortuni.

Presenti infatti in lista convocati i vari Meret, Olivera, Cajuste e Zielinski, di rientro da problemi fisici e quindi da valutare. Le ultime news sul polacco, però, narrano tutt’altro rispetto ad un possibile impegno sul campo.

Rilancio Napoli, Zielinski rifiuta ancora

Assente dal match contro la Salernitana a causa di un affaticamento muscolare dell’ultimo secondo, Piotr Zielinski è stato convocato da Walter Mazzarri in vista della trasferta in Supercoppa. Uno scenario che funge molto da ‘polvere sotto al tappeto‘ per il Napoli, data la situazione del centrocampista. Secondo l’odierna edizione del Corriere dello Sport infatti, le speranze di rinnovo per l’azzurro sarebbero ormai ora vicine allo zero, dato che Zielinski ha rifiutato anche l’ultimissimo rilancio ad opera di Aurelio De Laurentiis. Al patron non è infatti bastato pareggiare l’offerta dell’Inter per portare il polacco nuovamente dalla propria parte, con l’addio che ora prende sempre più forma.

L’accordo con Marotta c’è, questo è risaputo, e le prossime uscite potrebbero quindi divenire le ultime del centrocampista in maglia Napoli dopo 8 stagioni di onorato servizio. Il tutto, a parametro zero e senza possibilità di guadagno per i partenopei, che hanno visto sfumare anche l’ultimo scenario di rinnovo con clausola rescissoria da 20 milioni e che ora meditano sulla possibile decisione drastica.

Zielinski fuori rosa, l’ultima idea del Napoli

Che qualcosa si sia rotto fra il Napoli e Zielinski è ormai evidente, nonché enfatizzato dalla sostituzione al 45° minuto di Torino e dall’affaticamento muscolare pre-Salernitana, che in molti ha fatto mugugnare. Una situazione che rischia quindi di peggiorare nell’immediato, dato quanto riportato dal Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano infatti, non sarebbe una follia immaginare un Zielinski messo fuori rosa come il connazionale Milik nel 2020. Una decisione che avrebbe del clamoroso, e che sarebbe quindi frutto di una rottura totale fra le due parti nonché di pesanti investimenti sul mercato da parte del Napoli, a cui non basterebbe poi il solo Traoré per tappare le falle a centrocampo.