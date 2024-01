Osimhen, anche Calenda non ci sta: “Inaccettabili le parole di Jugeli”, poi svela il futuro dell’attaccante

La notizia del giorno è l’accesa risposta di Osimhen all’agente di Kvaratskhelia. Anche l’agente del nigeriano non ci sta e rilascia un comunicato sulla vicenda.

Sono ore caldissime in casa Napoli. Mentre la squadra è in ritiro per ritrovarsi dopo le ultime pessime prestazioni, è scoppiato un nuovo caso.

A scatenarlo è stato Victor Osimhen che, direttamente dal ritiro della Nigeria, ha attaccato l’agente di Kvaratskhelia per le dichiarazioni sul suo futuro definendolo un “rifiuto umano”. Ad aver scatenato la rabbia dell’attaccante sono le parole del procuratore Mamuka Jugeli, che ai microfoni di 1TV Sport aveva parlato di un possibile futuro in Arabia Saudita per l’attaccante nigeriano.

Caos Osimhen, anche Calenda contro l’agente di Kvara

Il Napoli in questo momento storico aveva bisogno di qualsiasi cosa tranne che un diverbio così acceso tra le sue due stelle da cui dipendono le sorti della stagione. A rincarare la dose, poi, ci ha pensato Roberto Calenda agente di Osimhen con un comunicato attraverso il proprio profilo “X”. Un nuovo capitolo di una saga che rischia di degenerare in un vero e proprio caos.

Anche Calenda ha accusato il collega georgiano spiegando come non abbia il diritto di parlare per conto di un giocatore non assistito da lui. Calenda, poi, ha ribadito che la volontà di Osimhen è quella di aiutare il Napoli.

News calcio Napoli: il comunicato di Calenda su Osimhen

Di seguito il comunicato:

“Ognuno deve guardare in casa propria e avere rispetto del lavoro altrui. Non è corretto parlare del futuro di giocatori che non si rappresentano. Così facendo si creano problemi e malintesi oltre a previsioni sciagurate degne di un pessimo indovino.

Le presunte dichiarazioni dell’agente Mamuka Jugeli sono gravi, superficiali e inaccettabili. Inoltre mettono il mio assistito Victor Osimhen in cattiva luce nei confronti dei tifosi del Napoli senza alcun motivo né riscontro della realtà. Abbiamo appena firmato un rinnovo di contratto e l’unico desiderio di Victor, oltre alla Coppa d’Africa, è quello di aiutare il Napoli. Tutto il resto è spazzatura”.

Si accende, dunque, ancor di più la polemica che vede come protagonisti l’attaccante del Napoli Victor Osimhen e l’agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, che si era detto certo di un possibile approdo nel campionato dell’Arabia Saudita del nigeriano ex Lille in vista della prossima estate, malgrado il rinnovo di contratto firmato di recente tra le parti.