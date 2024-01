Parole durissime quelle di Victor Osimhen nei confronti dell’agente di Kvicha Kvaratskhelia che ieri ha parlato proprio del futuro del nigeriano.

Continua il periodo complicatissimo per il Napoli che si ritrova con una situazione molto difficile da gestire. La squadra, infatti, non sta riuscendo ad esprimersi su livelli importanti. Gli azzurri si ritrovano al nono posto in classifica, sempre più lontani da un piazzamento in Champions League. Walter Mazzarri non è riuscito a dare la svolta che ci aspettava e dal momento del suo arrivo sono arrivate 6 sconfitte in sole 10 partite.

Il tecnico toscano, ora, si ritrova ad affrontare un nuovo problema, questa volta extra campo. Mentre il Napoli è in ritiro all’Hotel Serapide per provare ad invertire la rotta in campionato, è scoppiato il caos in casa partenopea.

Osimhen attacca l’agente di Kvaratskhelia

Situazione quasi che ha dell’incredibile quella che sta vivendo il Napoli. Dopo la vittoria dello scudetto le prestazioni sono scomparse del tutto e ora lo spogliatoio rischia di diventare una polveriera.

Mentre il Napoli è in ritiro, Victor Osimhen si ritrova con la nazionale nigeriana per preparare al meglio la Coppa d’Africa.

Nella giornata di ieri, l’agente di Kvicha Kvaratskhelia ha rilasciato una lunga intervista. Mamuka Jugeli ha parlato anche del futuro di Victor Osimhen, affermando che secondo lui il nigeriano è pronto a trasferirsi in Arabia Saudita la prossima estate e spiegando come Kvaratskhelia, che ha obiettivi diversi, non andrebbe mai lì per denaro.

Parole, quelle di Mamuka Jugeli, che hanno fatto infuriare, a quanto pare, Victor Osimhen che direttamente dal ritiro della Nigeria ha risposto all’agente di Kvaratskhelia.

Osimhen, attraverso il proprio profilo Instagramm, ha attaccato con parole durissime Jugeli definendolo “sporcizia” e dicendo che non dovrà più nominarlo nel corso delle sue interviste.

Di seguito le sue parole:

“Caro Mamuka Jugeli, sei un pezzo di immondizia e disgrazia. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare. Co***one! TIENI IL MIO NOME FUORI DALLA TUA BOCCA!!!”

Una situazione surreale quella che si trova a vivere il Napoli e l’intero spogliatoio azzurro. In un momento complicato per tutti, ora la situazione rischia di esplodere come una pentola a pressione. Con Osimhen addirittura via non ci sarà neanche la possibilità di un confronto faccia a faccia tra le due stelle azzurre per provare a chiarire in breve tempo ed è possibile che questo episodio rischi di portare scorie negative all’interno dello spogliatoio azzurro.