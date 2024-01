Record Napoli: non accadeva dal 1999

Incredibile record stilato in casa Napoli, centrato dall’azzurro ben oltre 20 anni dall’ultima volta. I numeri parlano chiaro all’ombra del Vesuvio.

Vive sotto forma di due facce la città di Napoli, gettata ripetutamente a terra dai risultati deludenti e negativi ottenuti dai Campioni d’Italia in Serie A. Parallelamente però, un’altra compagine azzurra sta riuscendo pian piano a scrivere la storia all’ombra del Vesuvio, raggiungendo traguardi che mancavano nella città partenopea da oltre 10 anni. Trattasi della Gevi Napoli Basket, cui giornata del 7 gennaio rischia di passare alla storia come una delle più idilliache di sempre. Gli uomini di Milicic sono infatti riusciti a centrare tre incredibili obiettivi, di cui due di squadra e uno prettamente individuale. Quest’ultimo in particolare, però, ha davvero del clamoroso, tanto da rappresentare una prima volta assoluta dall’ormai lontano 1999.

Tyler Ennis senza freni, record di assist per il playmaker del Napoli Basket

Come già detto in precedenza, il 7 gennaio 2024 rischia di divenire un giorno storico per la Gevi Napoli Basket, in grado di conquistare la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia LBA per la prima volta dal 2006. Un obiettivo centrato dagli azzurri già nel pomeriggio grazie alla sconfitta di Scafati contro Tortona, con gli uomini di Milicic che sono riusciti però a metterci lo zampino poche ore dopo.

Il tutto, nel palazzetto di Venezia, dove i partenopei hanno trionfato per 81-89 sconfiggendo per la prima volta in stagione la Reyer capolista in casa. Tante, troppe gioie ottenute da Napoli, alla quale si aggiunge quindi il record personale stabilito dal solito ed incredibilmente trascinante Tyler Ennis. Il playmaker ex Lakers, arrivato all’ombra del Vesuvio come un vero e proprio top player, ha infatti alzato notevolmente il tiro delle sue ultime prestazioni, tanto da chiudere con all’attivo 9 punti, 6 assist e 7 rimbalzi la sfida contro Tortona nonché con ben 35 punti l’incontro con Trento.

Numeri impressionanti da parte dello statunitense, riuscito a ripetersi anche contro Venezia seppur non per quanto riguarda i canestri segnati. Contro la Reyer, infatti, Ennis non è finito in doppia cifra di punti al contrario di ben 5 suoi compagni, totalizzando però 15 assist nel corso della gara. Uno score da vero e proprio MVP per l’ex Lakers, in grado di mettere ufficialmente a referto la prestazione con più passaggi vincenti in assoluto della stagione LBA 23/24. E non solo, perché lo stesso Ennis ha totalizzato così il più ampio score alla voce assist dell’intera storia del Napoli Basket. Superato infatti il precedente primato di Charles Smith che, come comunicato dalla società azzurra, nella stagione 98/99 mise a referto ‘solo’ 10 passaggi vincenti in una singola gara.