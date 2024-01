Napoli sorride: è la prima volta in stagione

Può finalmente tornare a sorridere, in minima parte, la città di Napoli, dopo quanto accaduto la scorsa domenica. Prima volta in stagione.

C’è una squadra in quel di Napoli che incanta i propri tifosi domenica dopo domenica, e quella squadra è la Gevi Napoli Basket, riuscita a raggiungere nella giornata del 7 gennaio un doppio traguardo storico. I partenopei hanno infatti centrato la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia LBA, dopo l’ultima volta datata 2006, già nel primo pomeriggio, grazie alla sconfitta di Scafati contro Tortona che ha aperto la strada agli azzurri verso la fase finale della competizione. Non contenti però, gli uomini di Milicic sono riusciti ad aggiungere l’ennesimo tocco personale a tale impresa, centrando una prima volta stagionale sul campo di Venezia. La cronaca della sfida.

Venezia-Napoli Basket, il Napoli espugna il parquet della capolista

Ha rappresentato un’altalena di emozioni la sfida tra Venezia e Napoli Basket, cominciata alle ore 20 di domenica 7 gennaio e in grado di tenere incollati allo schermo tutti gli appassionati per circa due ore. Un vero e proprio scambio di colpi, di ampi vantaggi, di triple e di sorpassi quello visto al PalaTalierco, dove la Reyer capolista è incredibilmente caduta sotto i colpo di una compagine partenopea in forte ripresa. Ancora una volta, infatti, gli azzurri hanno giovato della grande forza del proprio attacco, mandando ben 5 giocatori in doppia cifra e riuscendo nell’impresa di perdere un singolo quarto su 4 sul parquet della prima della classe.

In casa Napoli sono infatti 22 per Sokolowski nonché 19 per Pullen, autore di uno strappo personale condito da ben 3 triple in grado di far fuggire la squadra campana da un testa a testa prolungatosi a lungo. Ne mette quindi 17 Zubcic nonché 10 Markel Brown, con Ennis in grado di sfornare 15 assist e con Tariq Owens che chiude invece con 15 punti e 7 rimbalzi nonostante i tanti minuti passati all’esterno del campo. Il tutto, a causa di una rovinosa scivolata avvenuta nel 2° periodo, che ha visto lo statunitense accasciarsi a causa di un dolore al ginocchio rivelatosi poi più lieve del previsto.

I 3 liberi su 4 sbagliati quindi da Tessitori sul finale hanno poi condannato la Reyer alla definitiva debacle, con il tabellone che allo scoccare dell’ultima sirena ha visto Napoli trionfare su Venezia con un netto risultato di 81-89. Ennesima soddisfazione raggiunta quindi in stagione dagli uomini di Milicic, in grado di battere un’altra big nonché di espugnare il palazzetto veneto per la prima volta in stagione.

Napoli in Coppa Italia, il tabellone degli azzurri

Mai nessuno era dunque riuscito fin qui ad espugnare il campo del Venezia capolista, alle prese con la prima debacle casalinga della stagione. Una giornata così positiva in casa Napoli è stata quindi arricchita di un ulteriore fattore, in grado però di cozzare con il negativo tabellone capitato in Coppa Italia. Il trionfo della Reggiana sul Bologna ha infatti “condannato” alla sola settima posizione in classifica gli azzurri, che in caso di trionfo bolognese si sarebbero piazzati al 4° posto al termine del girone d’andata di LBA.

Uno scenario che avrebbe così permesso a Milicic e ai suoi uomini di incrociare l’Olimpia Milano quinta agli ottavi di Coppa Italia. La formazione milanese, seppur Campione d’Italia in carica, ha più volte dimostrato nel corso della stagione di subire la pesantezza dei ripetuti impegni fra LBA ed Eurolega, cadendo spesso ed anche sotto i colpi del Napoli ad inizio stagione. Il 7° posto ha invece spinto i partenopei dalla parte opposta del tabellone, incrociando sul proprio cammino il Brescia, 2° in LBA nonché vincitore della scorsa edizione della Coppa Italia.

Insomma, uno schema che non sorride di certo agli azzurri, che in caso di trionfo sui lombardi si troverebbero ad affrontare una fra Reggiana e Bologna in semifinale. Una situazione molto ostica, ma che di certo non macchia l’impresa storica targata Napoli, passato nel giro di 6 mesi dalla lotta salvezza alla Final Eight di Coppa Italia, attese ora al PalaOlimpico di Torino tra il 14 e il 18 febbraio. All’ombra del Vesuvio si spera dunque nell’ennesima impresa, che cementificherebbe ancor di più la stagione da sogno della Gevi.