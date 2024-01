Mercato Napoli, l’agente conferma: “Interesse concreto, sarebbe onorato di vestire la maglia azzurra”

Parla l’agente dell’obiettivo targato Napoli. Lo scenario di mercato prende dunque quota fra i vicoli partenopei dopo le recenti news.

La mattinata in casa Napoli è stata stravolta da alcune news inerenti al calciomercato azzurro variate fra il positivo e il negativo. Sembrerebbe essere infatti arrivato finalmente in Italia il padre di Lazar Samardzic, pronto a risolvere le ultime grane con l’Udinese nonché ad effettuare un tanto atteso colloquio (seppur in video call) con Aurelio De Laurentiis. A controbattere ciò, però, l’accordo trovato fra Genoa e Tottenham per Radu Dragusin, in un colpo solo riuscito a privare il Napoli di un nuovo difensore centrale nonché della possibilità di cedere Zanoli proprio al Grifone.

Morto un Papa se ne fa però un altro, ed ecco dunque giungere alle pendici del Vesuvio gli aggiornamenti su uno scenario di mercato. Le parole dell‘agente hanno infatti scaldato i cuori dei tifosi del Napoli.

Calciomercato Napoli, parla l’agente di Nehuen Perez

Uno dei tanti difensori centrali accostati al Napoli nelle ultime ore è stato senz’altro Nehuen Perez. L’argentino, attualmente in forza all’Udinese, ha visto infatti salire le proprie quotazioni in orbita azzurra nella serata dell’8 gennaio, come riportato in patria e poi anche da Gianluca Di Marzio in Italia. A tal proposito, ecco dunque l’agente del calciatore, Federico Raspanti, intervenire ai microfoni di Radio CRC, con parole che non lasciano dubbi in merito a quale sia la destinazione preferita di Perez fra Napoli e Milan.

“Nehuen in azzurro? Non abbiamo ancora certezze, ma la realtà è che l’interesse è concreto. Il ragazzo è cresciuto molto dopo l’esperienza all’Atletico, ed è giusto che tanti club siano ora su di lui. In Italia ci sono anche Milan e Fiorentina tra le squadre interessata, ma le idee del Napoli sono quelle più concrete. Non mi sbilancio però sulla trattativa“, quanto detto da Raspanti, cui dichiarazioni hanno fatto letteralmente impazzire i tifosi partenopei.

Lo stesso agente di Perez ha dunque continuato con un ulteriore focus sul club azzurro. “Nehuen è cresciuto sin dalle giovanili in Argentina, e come tutti è affascinato dal legame che c’è fra la sua Nazione e Napoli. Sarebbe entusiasta di vestire la maglia azzurra, e mi piace sottolineare come il ragazzo stia lavorando sodo per garantirsi nuovi e graditi sviluppi“, quanto aggiunto dal procuratore di Perez.

Nehuen-Perez Napoli, l’agente allontana l’ostacolo Atletico Madrid

Nonostante il consolidato interesse reciproco, l’ostacolo Atletico Madrid potrebbe minacciare il Napoli all’orizzonte. I colchoneros, proprietari fino alla scorsa estate del cartellino del calciatore, avrebbero infatti il diritto di recompra per l’argentino, con l’agente di Perez in grado però di scacciare tale ostacolo sempre ai microfoni di Radio CRC.

“Si è vero, al termine della prossima stagione ci sarà questa possibilità, con l’Atletico che potrebbe però dover sborsare addirittura 15 milioni per avere di nuovo con se Nehuen. Attendiamo gli sviluppi, ma posso dirvi che Perez è onorato dall’idea di poter giocare con la maglia azzurra. La combo Argentina-Napoli sarebbe l’ideale“, la chiusura alquanto positiva di Federico Raspanti.