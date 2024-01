Ultime news Napoli, salta il trasferimento: cambia il futuro del giocatore

Potrebbe saltare d’improvviso l’accordo in casa Napoli. Cambiano infatti i programmi inerenti al calciatore dopo l’ultima trattativa.

Continua a vigilare in ottica mercato il Napoli, intenzionato a mettere a segno altri colpi dopo l’acquisto di Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana. In particolare, gli azzurri starebbero infatti pensando di portare con se all’ombra del Vesuvio almeno un difensore centrale nonché due centrocampisti, uno difensivo ed uno più offensivo, mentre si spargono le prime voci inerenti a possibili cessioni. Con Politano dipinto in direzione Arabia Saudita da qualche giorno, e con la trattativa fra Napoli e Genoa per Dragusin, è però passato in secondo piano lo status di Alessandro Zanoli, promesso sposo in prestito proprio del Grifone. Una promessa che ora potrebbe incredibilmente infrangersi, dato quello che è accaduto nelle ultime ore.

Salta Zanoli al Genoa, c’entra Dragusin

Il passaggio di Zanoli in prestito al Genoa, dopo l’esperienza avuta invece con la Sampdoria lo scorso anno, sembrava ormai essere divenuta una pura e semplice formalità. Il terzino era infatti promesso sposo dei rossoblu già da prima dello start della sessione invernale di mercato, salvo poi finire in fase di stallo d’innanzi alla trattativa Dragusin. Lo stesso Zanoli era stato infatti inserito all’interno dell’offerta partenopea per il centrale rumeno, sempre più vicino al Tottenham.

E proprio tale accodo con gli Spurs, oltre che a privare gli azzurri di un fondamentale colpo per la difesa, rischia di incasinare ulteriormente la situazione di mercato. Questo in quanto gli inglesi, oltre ai 25 milioni + 5 di bonus, avrebbero offerto al Genoa le prestazioni di Djed Spence in prestito per 6 mesi. Essendo quest’ultimo in grado quindi di ricoprire anche il ruolo di Zanoli, il Grifone potrebbe accantonare tale trattativa con il Napoli, preferendo dunque virare su altri profili di mercato piuttosto che su di un altro difensore. A riportare tale scenario, quindi, l’esperto Nico Schira, in grado però di tranquillizzare leggermente i tifosi partenopei sull’accaduto.

Zanoli, altri due club sul terzino

I primi sentori registrati all’ombra del Vesuvio dopo le news odierne sono stati senz’altro in riferimento al possibile spreco di Zanoli. Con Mazzocchi già arrivato e una trattativa con il Genoa ormai in procinto di saltare, il terzino rischia infatti concretamente di essere accantonato e di rimanere a Napoli da terzo uomo di destra. Scenario impensabile, sia in termini di spreco del calciatore che in termini prettamente economici. A tranquillizzare però l’ambiente, quanto riportato dallo stesso Schira, che ha rivelato di due club di Serie A (finora ignori) pronti a compiere il balzo per Zanoli nei prossimi giorni.