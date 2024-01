Zito Luvumbo-Napoli, parla l’agente: “Siamo felici”

Spuntano aggiornamenti sul fronte Zito Luvumbo, accostato al Napoli in caso di partenza di Politano. Le parole dell’agente del calciatore.

La sessione invernale di mercato ha fin qui regalato numerosi nomi e numerose scie da poter accostare al Napoli, partendo dalla difesa e culminando poi in attacco. Si cerca infatti ancora un centrale, dove Radu Dragusin continua ad allontanarsi ma dove per calciatori del calibro di Vitik e Nehuen Perez continuano a spuntare indiscrezioni. A centrocampo, invece, i più papabili appaiono essere i soliti Samardzic e Soumare, sulla quale arrivano costantemente aggiornamenti senza però che nessuna delle due trattative venga effettivamente portata a termine.

Sponda offensiva, invece, il nome più caldo è quello di Zito Luvumbo. L’angolano ha infatti visto più volte il suo nome accostato al Napoli nelle ultime settimane, con il proprio agente intervenuto da poco ai microfoni di TuttoCagliari. Parole, quindi, anche in direzione di tale scenario.

Luvumbo-Napoli, parla l’agente dell’attaccante

Da circa 2 settimane persistono le voci inerenti a un possibile passaggio di Politano in Arabia Saudita, con il Napoli già intervenuto potenzialmente ai ripari. Dovesse l’ala raggiungere la Saudi Pro League infatti, gli azzurri sarebbero già pronti per affondare il colpo Luvumbo, al centro di numerose scie di mercato inerenti ai Campioni d’Italia in difficoltà. Proprio su tale indiscrezioni è però intervenuto l’agente del calciatore, Edson Queiroz, che ha dapprima cominciato con un focus sulla prima parte di stagione dell’angolano.

“Sono molto felice per il percorso che che Zito ha fatto fino ad ora. Mi sbilancio dicendovi addirittura che quello che fin qui ha mostrato è solo il 30% del suo reale potenziale. Sono sicuro che ci darà tante soddisfazioni e che altrettante se ne toglierà lui“, quanto detto dall’agente sul classe 2002 del Cagliari, prima di toccare con mano le insistenti voci di mercato delle ultime settimane.

“Abbiamo ricevuto contatti da club appartenenti a Serie A, Ligue 1 e Premier League. Ciò ci riempie di orgoglio, perché significa che sono tanti i club attenti a ciò che Zito fa sul campo. Vediamo cosa succede, ma siamo felici di tutte queste chiamate“, ha concluso Queiroz, rivelando dunque a tutti di un’estrema concorrenza alla quale il Napoli andrebbe incontro fiondandosi su Luvumbo. D’altronde però, tale scenario era alquanto pronosticabile, visti i 3 gol e i 2 assist messi a referto dall’attaccante in 17 partite di Serie A nonché alla luce della convocazione ottenuta in Coppa d’Africa dalla sua Angola. L’appeal attorno a Luvumbo cresce quindi giorno dopo giorno, con il Napoli ora chiamato a monitorare con cura la situazione.