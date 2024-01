Mercato Napoli, nuovo difensore della Serie A: annuncio dall’Argentina

Continuano le voci di mercato inerenti al prossimo difensore centrale targato SSC Napoli. La news dall’Argentina rivela un nuovo possibile nome.

Se già non fosse chiaro all’opinione pubblica che tale Napoli necessiti di nuovi ed immediati innesti di mercato per riprendersi da una folle situazione in stagione, la sconfitta per 3-0 incassata contro il Torino nella prima uscita del 2024 ha confermato ulteriormente tale aspetto. I Campioni d’Italia hanno infatti concluso al 9° posto il proprio girone d’andata in Serie A mettendo a referto la terza sconfitta nelle ultime 4, nonché il 4° incontro consecutivo fra campionato e Coppa Italia senza riuscire a siglare una singola rete.

Situazione a dir poco drammatica, che ha spinto la società a portare la squadra in ritiro nonché la stessa dirigenza a sprintare dal punto di vista del calciomercato. Provengono dunque dall’Argentina le voci su di un nuovo profilo sondato dal Napoli per la propria retroguardia.

Non solo Samardzic, il Napoli anche su Nehuen Perez dell’Udinese

Continua la ricerca disperata di un nuovo difensore centrale in casa Napoli. Le tutt’altro che idilliache prestazioni del reparto nonché l’infortunio di Natan hanno infatti costretto gli azzurri a dover inserire un nuovo tassello nella propria retroguardia, con i nomi dei vari Demiral, Vitik e Dragusin sin da subito in grado di far sognare i tifosi. Dopo la scomparsa delle voci inerenti ai primi due profili nonché il quasi consolidato affondo del Bayer Monaco per il terzo però, ecco apparire sulle agende del Napoli anche il nome di Nehuen Perez.

Dall’Argentina si fa infatti proprio il nome dell’attuale difensore centrale dell’Udinese in ottica azzurra, già in passato attirati dai profili difensivi dei friulani (vedasi l’interesse estivo per Bijol). A rivelare tale indiscrezione, dunque, il giornalista German Garcia Grova, abile ad accostare per primo il nome di Nehuen Perez alla società di Aurelio De Laurentiis. Classe 2000 e scuola Atletico Madrid, il sudamericano veste ormai da due stagioni la casacca dell’Udinese, riempiendo il proprio bagaglio d’esperienza con molte presenze maturate in Serie A.

Nella sola stagione 23/24 infatti, Perez ha totalizzato ben 19 apparizioni con la maglia dei friulani, ergendosi a pilastro della difesa e collazionando anche un assist. Dal carattere arcigno nonché dagli interventi molto rudi, l’argentino ad oggi possiede un valore di mercato di circa 10 milioni, che potrebbe dunque aver convinto il Napoli a puntarvici. A rendere quindi ancor più appetibile il profilo agli occhi di De Laurentiis, i dialoghi già instaurati con il presidente dell’Udinese Pozzo a causa dell’operazione Samardzic, che potrebbero quindi spianare la strada partenopea verso il difensore. Attesi quindi nei prossimi giorni nuovi aggiornamenti sul fronte Perez, di cui sentiremo parlare senz’altro a lungo.