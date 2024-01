ULITIM’ORA – Napoli in ritiro a Pozzuoli: squadra appena arrivata | VIDEO

Inizia ufficialmente il ritiro targato Napoli dopo la sconfitta contro il Torino. L’arrivo degli azzurri nell’albergo di Pozzuoli.

L’ennesima prestazione deludente da parte del Napoli sul campo del Torino ha portato ad una decisione drastica la società partenopea. Il post match dell’Olimpico ha infatti regalato al pubblico di fede azzurra numerose ore di incertezza, fra riunioni nello spogliatoio e la scelta di far parlare il solo direttore Mauro Meluso d’innanzi alle telecamere. Allo stesso Ds, dunque, l’arduo compito di aggiornare la stampa, rimanendo però vago sulle ipotesi ritiro. Il primo giorno della nuova settimana ha però coinciso con l’ufficiale presa di posizione da parte della SSC Napoli.

Gli azzurri andranno infatti in ritiro per i prossimi giorni, dividendosi tra il centro sportivo di Castel Volturno e l’Hotel Serapide in quel di Pozzuoli. Proprio dall’esterno dell’albergo ecco dunque giungere le prime immagini circa l’arrivo dei calciatori partenopei sul luogo.

Napoli in ritiro, l’arrivo degli azzurri all’Hotel Serapide

Le voci fuori uscite ieri sera nonché le prime immagini dei calciatori trolley alla mano all’esterno di Castel Volturno sono state poi confermate. Il Napoli andrà in ritiro a causa dei deludenti risultati ottenuti nelle ultime uscite in Serie A. Decisione drastica quella presa dunque dalla dirigenza, con i partenopei che divideranno quindi la preparazione del derby contro la Salernitana fra allenamenti all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno e soggiorno all’Hotel Serapide di Pozzuoli.

Una scelta, questa, atta a far riprendere consapevolezza di se stessi ai propri calciatori, chiamati a cambiare marcia già dal primo impegno del girone di ritorno. Nel frattempo, ecco giungere i primi video dall’esterno dell’albergo, con gli azzurri arrivati da pochi minuti e pronti a concludere fra le mura del Serapide la propria prima giornata ufficiale di ritiro. Pochi o quasi nessun tifoso ad attendere i Campioni d’Italia, condotti in pullman nell’impianto e scortati dal consueto corteo di Forze dell’Ordine.

Non è quindi ancora chiaro se tale piano ad opera del Napoli resterà in vigore fino alla sfida contro la Salernitana o se esso continuerà anche dopo l’incrocio con i granata indipendentemente dal risultato ottenuto. Lo scenario di azzurri in ritiro anche dopo il match di campionato, per preparare quindi al meglio l’imminente impegno in Supercoppa, resta però plausibile. Da capire invece cosa potrebbe succedere in caso di mancato successo nel derby di domenica, che di sicuro comporterebbe ad alcuni cambiamenti nell’organico nonché a nuove decisioni drastiche. All’ombra del Vesuvio, però, si continua a sperare che tale ritiro possa finalmente portare il Napoli nuovamente sui livelli degli scorsi anni.