Mercato Napoli, Gazzetta rivela: “Intoppi burocratici”, riguarda l’affare

Spunta la rivelazione di mercato inerente al Napoli da parte del quotidiano. Il motivo del mancato annuncio circa il nuovo acquisto degli azzurri.

Si prepara a scendere in campo per il primo impegno del proprio 2024 il Napoli di Walter Mazzarri, ancora scottato dalle recenti prestazioni sottotono. Una ferita ancora aperta, questa, all’ombra del Vesuvio, dove la società partenopea ha mostrato a più riprese la propria voglia di ritornare in carreggiata sfruttando l’avvento del calciomercato invernale. Una situazione che ha dunque spinto il club Campione d’Italia in carica a sondare profili su profili, come Samardzic e Dragusin, nonché anche alla ricerca di un nuovo direttore sportivo per i prossimi mesi.

A caratterizzare però le prime ore della giornata partenopea, l’aggiornamento targato Gazzetta dello Sport sull’affare inerente al Napoli. Si pensava infatti che il calciatore potesse addirittura prendere parte alla trasferta di Torino, ma alcuni intoppi burocratici ne hanno compromesso lo scenario. Gli aggiornamenti sul caso.

Mazzocchi, perché il Napoli non lo ha ancora ufficializzato

A tutti gli effetti, Pasquale Mazzocchi rappresenta il vero e proprio primo colpo targato SSC Napoli nel 2024, in attesa di capirne di più sponda Samardzic e Dragusin. In particolare, tale operazione ha rappresentato per il calciatore la realizzazione di un sogno durato una vita, date le origini dell’esterno cresciuto in quel di Barra. Sin dalle prime immagini in quel di Villa Stuart nonché all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno, infatti, Mazzocchi è apparso visibilmente emozionato da tale opportunità, mostrando in viso la propria voglia di unirsi quanto prima all’organico partenopeo.

Eppure, nonostante vi siano accordi su ogni fronte e nonostante vi siano già le prime immagini del calciatore in sede Napoli, non vi è ancora traccia dell’annuncio ufficiale da parte del club. Mancanza, questa, che ha dunque spinto i supporter azzurri a porsi più di qualche semplice interrogativo, cui risposta è stata rilasciata in mattinata dalla Gazzetta dello Sport.

Nell’odierna edizione del quotidiano rosa si può infatti leggere che alcuni intoppi burocratici dell’ultimo minuto hanno fatto slittare l’annuncio ufficiale da parte del Napoli, con il tutto che apparrebbe però sotto controllo. In particolare, il tweet di presentazione ed il comunicato del club sarebbero attesi per la giornata odierna, nelle prime ore del pomeriggio. Staremo dunque a vedere se, al fronte di ciò, verrà confermato lo scenario di un Mazzocchi già convocato per la trasferta di Torino o se bisognerà attendere un’ulteriore settimana per assistere al debutto dell’esterno. Se così fosse, si andrebbe dunque a creare uno scenario alquanto curioso, con il calciatore che esordirebbe così in maglia azzurra contro la propria ex squadra. Il 14 gennaio, in quel del Maradona, è infatti atteso un infuocato derby fra Napoli e Salernitana.