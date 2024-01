“Ha detto sì a De Laurentiis”: l’ex Roma ‘vede’ il Napoli, è rivoluzione

Si respira aria di rivoluzione in casa Napoli, dove gli azzurri sarebbero in procinto di mettere a segno un altro ‘colpo’. L’ex Roma avrebbe infatti risposto positivamente alle proposte di Aurelio De Laurentiis.

Ha avuto senz’altro il suo ben da fare, nelle ultime ore, la triade De Laurentiis-Meluso-Micheli in ottica calciomercato. All’ombra del Vesuvio infatti, si è iniziato a parlare della sessione invernale già da prima dell’effettiva partenza di quest’ultima, portando quindi il Napoli a chiudere il colpo Mazzocchi già nelle prime giornate dell’anno nuovo. I ‘colpi’ azzurri nel 2024 potrebbero però non essere finiti qui, data la sempre più vicina chiusura nell’operazione Samardzic nonché alla luce dell’insperato sorpasso partenopeo nella corsa a Radu Dragusin.

Una situazione a conti fatti idilliaca, ma che non ha di certo esentato il Napoli a sondare il terreno anche per alcuni innesti da attuare in società. Fra questi, un ex Roma, in grado di rispondere positivamente alle prime richieste targate Aurelio De Laurentiis.

Napoli su Petrachi, il Ds apre agli azzurri

Una delle critiche maggiormente mosse negli ultimi mesi in direzione del Napoli riguarda sicuramente la figura del direttore sportivo. A molti tifosi, infatti, non è andata giù la manovra compiuta in estate dagli azzurri, con l’arrivo di Mauro Meluso come rimpiazzo di Cristiano Giuntoli che non ha mai convinto a pieno la piazza. Carisma e personalità, queste le mancanze che i supporter hanno immediatamente riscontrato nel proprio nuovo Ds, sin da subito apparso ben più propenso ad attuare il ruolo di scout.

Uno scenario che non ha però fermato la triade De Laurentiis-Meluso-Micheli dal muoversi, fin qui, in maniera ottimale sul calciomercato invernale, con le ultime voci in grado di riportare un mezzo sorriso alle pendici del Vesuvio. Nomi come Mazzocchi, Samardzic e Dragusin fanno senz’altro la propria parte, ma in ADL non si è di certo placata la voglia di poter contare su di un Ds di personalità. Il patron partenopeo sarebbe dunque sceso personalmente in campo su tale aspetto nelle ultime ore, compiendo il primo passo verso una vera e propria rivoluzione in casa Napoli.

Secondo Tuttosport infatti, vi sarebbero stati forti contatti nelle ultime giornate fra De Laurentiis e Gianluca Petrachi, ex dirigente del Torino e della Roma già accostato ai partenopei in estate. Ebbene, proprio quest’ultimo avrebbe dato piena disponibilità agli azzurri, alludendo quindi ad un possibile ed imminente cambio societario. ADL, secondo il quotidiano, sarebbe infatti pronto a mettere sotto contratto nel ruolo di Ds Petrachi, con Meluso e Micheli nuovamente indirizzati verso l’area scouting.