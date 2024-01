L’Inter chiude l’affare e lancia un assist al Napoli: via libera per il colpo

Ormai ad un passo la chiusura dell’affare targato Inter, con annesso assist nei confronti del Napoli. Il colpo azzurro si avvicina pian piano.

Tra sprint di mercato vari e chiusure ormai dietro l’angolo, i principali forum hanno intasato le proprie homepage con notizie su notizie inerenti al Napoli. In particolare, la serata del 4 gennaio è stata a sua volta caratterizzata da un evento alquanto singolare, che in molti hanno inteso come possibile indizio per un colpo degli azzurri. Boubakary Soumare, centrocampista adocchiato dai partenopei per sostituire ad interim Anguissa, non ha infatti preso parte all’incontro fra Siviglia e Atletico Bilbao, a causa di motivi personali come dichiarato dallo stesso club andaluso.

Una notizia che ha quindi ben presto fatto il giro dei tifosi del Napoli, ulteriormente indirizzati verso l’acquisto del francese classe 1999 dalle ultime news. A compiere un decisivo assist nei confronti degli azzurri, quindi l’Inter, cui affare proprio con il Siviglia appare in chiusura.

Aguome dall’Inter al Siviglia, il colpo avvicina Soumare al Napoli

Tra indizi vari e possibili addii, ecco arrivare la news della svolta alle pendici del Vesuvio. In casa Napoli si lavora infatti al colpo Soumare in quel di gennaio, con il centrocampista pronto a lasciare Siviglia (dov’è attualmente in prestito dal Leicester) per accasarsi nel capoluogo campano. Uno scenario che fino a qualche settimana fa appariva alquanto difficile, ma che giorno dopo giorno ha invece trovato sempre più conferme. Fra esse, quindi, senz’altro la più recente, che ha visto prender vita un vero e proprio intreccio di mercato con protagonista anche l’Inter.

Secondo l’esperto Fabrizio Romano infatti, i nerazzurri sarebbero in procinto di concludere l’affare Lucien Agoume proprio con il Siviglia, dopo un’accesa lotta portata avanti dagli spagnoli contro l’Olimpique Marsiglia. Dopo la ritirata francese, avvenuta nelle scorse ore, il mediano di casa Inter sembrerebbe quindi indirizzato verso il club andaluso, pronto ad usufruire del giovane classe 2002 con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Uno scenario, questo, che ha dunque fatto ben presto drizzare le orecchie dei tifosi del Napoli, dato che tale assist dell’Inter potrebbe aver di riflesso facilitato il colpo azzurro. L’imminente arrivo di un nuovo mediano alla corte del Siviglia, oltre a suggerire la veridicità delle voci fuori uscite, non fanno altro che aprire ad un arrivo all’ombra del Vesuvio per Soumare, che appunto ricopre lo stesso ruolo del connazionale Agoume. Dopo aver dunque convinto gli spagnoli a terminare anzitempo il prestito, al Napoli non basterà altro che trovare il definitivo accordo con il Leicester per definire l’innesto a centrocampo.