Accostato al Napoli, non va nemmeno in tribuna: fumata ‘azzurra’ a un passo?

Indizio inaspettato dal club, si avvicina l’approdo al Napoli dell’obiettivo di mercato per il centrocampo: l’ultima indiscrezione

Con il concretizzarsi della cessione di Elmas, la partenza di Anguissa in Coppa d’Africa e la situazione contrattuale precaria di Piotr Zielinski, c’è urgente bisogno di intervenire sul mercato. Mazzarri necessita l’integrazione nella rosa di almeno un altro centrocampista. Non a caso anche lo stesso presidente De Laurentiis qualche settimana fa ha parlato di “due colpi a centrocampo”. Oltre questo vanno aggiunti i malumori di Demme e Gaetano. In caso di partenza a gennaio di uno dei due (o entrambi), seppur non sempre al centro della rotazioni dell’allenatore, vi sarebbe un altro vuoto (quantomeno numerico) da colmare.

Per il ora il nome sul quale gli azzurri sembrano essersi fiondati per il centrocampo è Lazar Samardzic. La trattativa con il centrocampista dell’Udinese, almeno stando alle ultime indiscrezioni, procede per il meglio. Fabrizio Romano, sul suo profilo X, ha parlato di intesa totale con il calciatore, non resta che la negoziazione tra le due società sulla cifra per liberare l’ex Lipsia. Il talento di Samardzic è fuori discussione, ma è pur vero che si tratta di un calciatore con caratteristiche perlopiù offensive. Ad esempio, è alquanto improbabile che il serbo sostituisca Anguissa. Per questo il Napoli sta valutando in contemporanea anche altri profili.

Vice – Anguissa, passi in avanti concreti: l’indizio dalla Spagna fa ben sperare

Tra i nomi usciti fuori c’è anche quello di Boubakary Soumaré, centrocampista di proprietà del Leicester ma ora in prestito al Siviglia. Il francese, con origini senegalesi, classe ’99, è cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint Germain, una fonte infinita di talento.

Soumaré fa della forza fisica la sua caratteristica principale, ma è in grado di abbinarvi anche una buona velocità e discrete doti tecniche. Il francese è abile specialmente in fase d’interdizione e rappresenterebbe l’esatta controfigura di Anguissa.

Da sottolineare anche la sua duttilità in quanto è in grado di giocare, all’occorrenza, anche da difensore centrale. In un periodo di emergenza difensiva, come quello che si sta vivendo in casa Napoli, un calciatore con le sue caratteristiche non può che far comodo a mister Mazzarri.

Riguardo la trattativa, questa sera è arrivato un indizio importante dal club andaluso. Infatti, sul profilo X ufficiale del club, il Siviglia ha fatto sapere che Soumaré è stato escluso all’ultimo dalla lista convocati a causa di problemi personali. L’ex Lille non si è seduto neanche in panchina. Non vi è nulla di certo, ma è ipotizzabile che sia un indizio di mercato verso un suo approdo in maglia azzurra.