Dragusin al Napoli, ore decisive: “Un azzurro lo ‘spinge’ a dire sì”

Cambiano nuovamente i piani sul fronte Radu Dragusin. Il tutto, in maniera positiva per il Napoli, date le ultime rivelazioni da parte del quotidiano.

Un vero e proprio sprint quello intrapreso dal Napoli fronte mercato nelle ultime 12 ore. Dopo l’arrivo di Mazzocchi in quel di Castel Volturno, con conseguente annuncio atteso nei prossimi istanti, gli azzurri hanno infatti inserito la quinta marcia anche nella trattativa Samardzic, tornata ormai in fase conclusiva dopo l’improvvisa riapertura improvvisa degli scorsi giorni. All’ombra del Vesuvio si ha quindi avuto il tempo anche per fantasticare in ottica Soumare, grazie all’indizio fuori uscito la scorsa sera, ma è lato Dragusin che i tifosi azzurri possono ora vivacemente esultare.

Il pressing attuato dai partenopei sul centrale rumeno potrebbe infatti aver portato i propri frutti, come rivelato dal Corriere dello Sport nella propria edizione odierna. Le ultime news.

Dragusin, il Napoli è ora in pole position grazie a Mazzocchi

Hanno dell’incredibile le voci di mercato fuori uscite questa mattina, rivelate dal Corriere dello Sport nella sorpresa generale. Dopo i giorni passati in balia delle offerte del Tottenham infatti, Radu Dragusin sembrerebbe ora essere vicinissimo ad accasarsi al Napoli, in grado di sorpassare la concorrenza inglese grazie all’asfissiante pressing attuato nelle scorse ore. A convincere il Genoa, infatti, la caparbietà dei partenopei, in grado di offrire last minute ben 20 milioni + il cartellino di Leo Ostigard, a quanto pare convincendo i rossoblu.

A far quindi leva sul “si” dei liguri, anche l’operazione Zanoli in procinto di chiudersi, con il Corriere che ora narra di Napoli a tutti gli effetti in pole position nonché di Florin Manea, agente del calciatore, atteso in Italia in giornata. Curiosa, quindi, anche l’aggiunta su uno dei motivi che potrebbe aver spinto Dragusin ad accettare la proposta azzurra. Trattasi proprio di Pasquale Mazzocchi, neo acquisto dei partenopei e con la quale il difensore centrale rumeno condivide una stagione passata con la maglia della Salernitana.

La presenza in rosa dell’esterno di Barra, ormai a tutti gli effetti un calciatore del club di De Laurentiis e pronto a fungere da “Cicerone“, potrebbe quindi aver definitivamente convinto sul da farsi il buon Dragusin, come riportato appunto dal Corriere dello Sport. Da capire quindi nelle prossime ore lo sviluppo di tale scenario nonché l’entità delle definitive proposte economiche attuate dal Napoli nei confronti del Genoa nonché del calciatore.