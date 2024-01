“Nuovi contatti per Dragusin”: si complica l’affare per il Napoli

Torna ad attendere il Napoli d’innanzi al caso Dragusin. Il Tottenham avrebbe infatti perso il controllo della trattativa per il centrale, nonostante gli inglesi continuino a fare sul serio.

Non accenna a diminuire il pathos inerente alla cessione di Radu Dragusin, a quanto pare ad un passo dalla cessione questo inverno. Situazione che per settimane ha visto coinvolto anche il Napoli in una possibile trattativa, dato che gli azzurri sono apparsi piacevolmente colpiti dal centrale rossoblu. Uno scenario venuto però a crollare dopo quello che sembrava poter essere il definitivo inserimento da parte del Tottenham, che ha però perso la bussola in trattativa. Le ultime news accendono dunque una piccola speranza in casa Napoli.

Distanza Genoa-Tottenham, il Napoli spera per Dragusin

Era apparso appena qualche ora fa un nuovo annuncio di mercato inerente ad un’offerta last minute per Dragusin da parte del Napoli. 2o milioni + il cartellino di Leo Ostigard quanto offerto dagli azzurri al Genoa, per provare a controbattere in extremis quella che sembrava ormai essere la proposta definitiva da parte del Tottenham.

E invece, tale scenario è incredibilmente crollato nelle ultime ore, come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. Quest’ultimo ha infatti narrato di una distanza di ben 7 milioni fra le richieste del Genoa e l’offerta degli inglesi, rispettivamente ammontanti a 30 e 23 milioni. Una disparità che ha portato ad un’inaspettata fase di stallo, con il Napoli che potrebbe ora rientrare a sorpresa in corsa quando tutto sembrava perduto. Nonostante ciò, però, l’ago della bilancia resta puntato in direzione Tottenham, ormai deciso a fare sul serio per Dragusin e senza particolari problemi economici in vista di un possibile rialzo della propria offerta.