Il Napoli non molla il difensore: inserito Ostigard nella trattativa

Il calciomercato invernale del Napoli come previsto è partito con il botto: subito Mazzocchi, ma potrebbe non essere il solo.

Come era previsto, o meglio dichiarato, il Napoli ha iniziato questa sessione di calciomercato pigiando sull’accelleratore. Pasquale Mazzocchi, dopo alcuni tentennamenti della Salernitana, alla fine si accaserà al Napoli per 3 milioni, un primo colpo importante, per rimpolpare gli esterni di difesa.

Il Napoli però non pare intenzionato a fermarsi. Come annunciato poche settimane fa dal patron De Laurentiis, potrebbero essere 3 se non addirittura 4 i colpi in entrata, oltre al terzino, infatti, mancherebbero due centrocampisti e un difensore centrale.

Calciomercato Napoli, news dell’ultim’ora

Per la zona mediana, complice la cessione di Elmas e la mancanza di Anguissa, che per un mese si assenterà causa coppa d’Africa, potrebbero essere proprio due gli innesti. Lazar Samardzic ad oggi pare il centrocampista più vicino ai campioni d’Italia in carica, con De Laurentiis pronto a sborsare circa 25 milioni all’Udinese per accaparrarselo.

L’altro nome vivo, è quello di Emil Hojbjerg, ex Bayern Monaco e attualmente al Tottenham, club inglese da cui il norvegese vorrebbe liberarsi per provare una nuova esperienza, un’operazione che potrebbe però farsi solamente se gli spurs aprissero al prestito con diritto.

Tanti invece i nomi per il ruolo di difensore centrale, esplicita richiesta di Walter Mazzarri, alla ricerca di un uomo che possa permettere al suo Napoli di giocare con la linea alta. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, uno dei massimi esperti di calciomercato del belpaese, il genoano Dragusin, resterebbe uno dei nomi in pole. Sul rumeno continua ad essere avanti proprio il Tottenham, ma a quanto pare, gli azzurri, avrebbero un asso nella manica.

Secondo Di Marzio, la dirigenza partenopea avrebbe proposto una cifra molto importante, annettendo ad essa il cartellino di Ostigard, ex conoscenza della Genova rossoblù, che aveva ben impressionato in Liguria, “conquistando” la chiamata del Napoli. Insomma, nel caso in cui si sbloccasse la trattativa con il Napoli, oltre ad una cospicua plusvalenza, il Genoa si ritroverebbe allo stesso tempo già coperto, senza doversi svenare in sede di trattative.

Staremo a vedere, ciò che appare certa, però, a differenza della scorsa estate, è la voglia del Napoli di muoversi d’anticipo, cercando di chiudere velocemente le proprie trattative e fornire fin da subito a Mazzarri il blocco con cui lavorerà nei suoi ultimi 6 mesi al Napoli.