Mazzocchi al Napoli, spunta il retroscena: c’entra Mazzarri

Emergono alcuni retroscena sull’imminente acquisto di Pasquale Mazzocchi da parte del Napoli. C’entra la figura di mister Walter Mazzarri.

Scorre sempre più veloce il tempo in direzione dell’ufficiale annuncio di Pasquale Mazzocchi come nuovo acquisto del Napoli. L’ormai ex calciatore della Salernitana, passato in azzurro per circa 3 milioni, ha infatti svolto questa mattina le visite mediche in quel di Villa Stuart ed è pronto a raggiungere i propri compagni all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Nel frattempo però, in attesa del comunicato da parte del club, ecco spuntare i primi retroscena sul colpo.

Mazzocchi al Napoli, esplicita richiesta di Mazzarri

In attesa di compiere altri acquisti nella sessione invernale di mercato, il Napoli può godere del “ritorno a casa” di Mazzocchi, originario di Barra ed ora (quasi) ufficialmente tesserato della sua squadra del cuore. Un’idea, questa, che nasce sicuramente dalla volontà del calciatore di sposare la causa azzurra, ma anche dall’esplicita richiesta fatta da Walter Mazzarri alla società.

Stando a quanto riportato stamane dalla Gazzetta dello Sport infatti, sarebbe stato proprio il tecnico a spingere De Laurentiis, Meluso e Micheli a mettere a segno il colpo Mazzocchi, convincendo appunto la dirigenza a non mollare neanche d’innanzi alle iniziali richieste di 6 milioni da parte della Salernitana. Mazzarri non ha infatti mai fatto segreto di apprezzare il calciatore napoletano, abile a giocare sia da terzino che da esterno di centrocampo. Una qualità, questa, che permette il suo impiego sia in una difesa a 4 che in fase più avanzata grazie all’ausilio della difesa a 3, con il tecnico toscano che ha già dimostrato di stimare particolarmente profili del genere nel corso degli anni.