Inizia l’avventura di Mazzocchi al Napoli: il terzino è a Villa Stuart per svolgere le visite mediche

Il nuovo acquisto targato Napoli, Pasquale Mazzocchi, scalda i motori in vista della sua nuova avventura. L’aggiornamento sulle visite mediche dell’esterno.

Pasquale Mazzocchi si appresta a divenire ufficialmente il primo acquisto targato Napoli di questa sessione invernale di mercato 2024. L’accordo tra gli azzurri e la Salernitana, raggiunto ieri sulla base di circa 3 milioni, ha infatti trovato continuità nell’accaduto di quest’oggi, inerente proprio alle visite mediche del ragazzo di Barra. Spuntano quindi, direttamente da Roma, i primi aggiornamenti sul caso.

Mazzocchi a Villa Stuart, sulle visite mediche

Un vero e proprio sogno che si realizza, questo, per Pasquale Mazzocchi, ormai ad un passo dal divenire ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. In particolare, l’esterno originario di Barra è stato infatti avvistato questa mattina in quel di Villa Stuart per svolgere le consuete visite mediche, come riportato da Gianluca Di Marzio attraverso una testimonianza video di un inviato giunto sul luogo.

Una volta terminata la sessione di visite, quindi, Mazzocchi sarà atteso con ogni probabilità in sede FilmAuro per definire gli ultimi dettagli e per firmare il proprio contratto in azzurro. Previsto quindi nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore, l’annuncio e il comunicato ufficiale circa l’acquisto da parte della SSC Napoli, nonché il primo incontro fra l’esterno e i nuovi compagni.