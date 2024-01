Ultim’ora Napoli, riguarda Kvaratskhelia: succederà nel pomeriggio

In diretta dall’SSCN Konami Training Center giungono nuovi annunci inerenti a Khvicha Kvaratskhelia. Tifosi del Napoli alquanto sorpresi dall’accaduto odierno.

Si torna sui campi di Castel Volturno dopo le feste in casa Napoli, con Walter Mazzarri ed i suoi pronti a preparare l’imminente sfida di campionato contro il Torino. Un incontro alla quale gli azzurri arriveranno con un ghiotto carico di assenze, dato che per un Politano rientrante dalla squalifica arrivano invece il pesante infortunio di Meret nonché la partenza di Anguissa direzione Coppa d’Africa. A sorprendere però i tifosi, l’annuncio del club inerente alla figura di Khvicha Kvaratskhelia, apparso al termine dell’odierno comunicato.

Kvaratskhelia in Georgia, tornerà ad allenarsi nel pomeriggio

La SSC Napoli ha da poco diramato sui propri canali social nonché sito ufficiale il comunicato inerente alla sessione d’allenamento svolta quest’oggi tra le mura dell’SSCN Konami Training Center. Al termine di essa, ecco però spuntare una particolare postilla inerente al numero settantasette degli azzurri Kvaratskhelia, quest’oggi protagonista di un particolare evento.

Il georgiano non ha infatti preso parte all’odierno allenamento al fianco della squadra in quanto ancora in Georgia, causa alcune ore di permesso chieste alla società. Rientrato quindi da poco in quel di Napoli, Kvaratskhelia svolgerà una seduta individuale sul campo di Castel Volturno nel primo pomeriggio, in attesa di tornare ad allenarsi al fianco dei propri compagni già dalla giornata del 3 gennaio.