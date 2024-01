Tegola Meret: il comunicato ufficiale del Napoli è una mazzata

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castel Volturno; Meret ha effettuato gli esami strumentali, che mazzata!

Dopo alcuni giorni di pausa concessi da Walter Mazzarri in occasione delle festività, il Napoli ha ripreso ad allenarsi questa mattina a Castel Volturno.

Dopo il pareggio interno contro il Monza, gli azzurri sono al lavoro per preparare al meglio la sfida contro il Torino di Ivan Juric e iniziare con il piede giusto questo 2024. Una sfida ostica quella che attende il Napoli, in totale emergenza a centrocampo e contro un allenatore che negli ultimi anni ha sempre messo in difficoltà i partenopei.

Gli azzurri, in vista della sfida contro i granata dovrà fare a meno del suo bomber, Victor Osimhen e di Frank Anguissa, entrambi impegnati in Coppa d’Africa. Con la cessione di Eljif Elmas, il centrocampo azzurro è decimato e per questo motivo il Napoli sta provando a chiudere in poco tempo l’affare che porta Lazar Samardzic all’ombra del Vesuvio. In caso di esito positivo, il centrocampista tedesco, naturalizzato serbo, potrebbe fare il suo debutto in maglia azzurra proprio contro il Torino.

Mentre la squadra si allenava a Castel Volturno, Alex Meret ha svolto gli esami strumentali per l’infortunio rimediato nel corso di Monza-Napoli.

Infortunio Meret, che tegola per Mazzarri

Il 2024 del Napoli è iniziato oggi a Castel Volturno dove la squadra si è ritrovata per preparare la sfida del 7 gennaio contro il Torino.

Alex Meret, invece, ha svolto gli esami strumentali al Pineta Grande Hospital. L’infortunio del numero 1 azzurro è abbastanza importante.

Gli esami strumentali, infatti, hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro.

I tempi di recupero non sono ancora stati comunicati, ma quello che è certo è che l’infortunio non sarà di poco conto.

Di seguito il report allenamento del Napoli:

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il primo match del 2024, Torino-Napoli, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15 per la 19esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta finalizzata al possesso palla. Di seguito lavoro aerobico e chiusura con partitina a campo ridotto. Gollini ha svolto seduta completa con il gruppo.

