L’agente svela in diretta: “Il Napoli sta seguendo un difensore in Premier League”

La rivelazione in diretta coglie di sorpresa i tifosi del Napoli. Svelato infatti un profilo appartenente alla Premier League finito nel mirino degli azzurri.

In ottica Napoli il calciomercato sembrerebbe essersi finalmente sbloccato, dopo le odierne news in grado di mandare gli azzurri pian piano in orbita. Di poche ore fa, infatti, l’annuncio inerente Pasquale Mazzocchi, ufficiosamente divenuto un nuovo membro della rosa partenopea in attesa delle visite mediche e dell’annuncio ufficiale. Quasi sullo stesso binario viaggia dunque Lazar Samardzic, ad un passo dalla firma con il Napoli mentre la società campana è ormai vicinissima al definitivo accordo con l’Udinese.

Come se non bastasse, ecco smuoversi le prime carte inerenti al difensore centrale all’ombra del Vesuvio dove, stando a quanto rivelato da Fabrizio Romano, il classe 2003 Vitik sarebbe ampiamente oggetto del desiderio. Ad accompagnare il nome del ceco però, ecco un altro profilo in orbita Napoli, attualmente in forza in Premier League ed annunciato direttamente dall’agente ai microfoni di KissKiss Napoli.

Occhi in Premier League, Napoli su Adarabioyo

Continua la sfilza di nomi accostati al Napoli in questa sessione di mercato, dove gli azzurri confermano il proprio status da veri e propri protagonisti. In particolare, dopo le odierne news inerenti alla figura di Martin Vitik, ecco giungere all’ombra del Vesuvio una nuova indiscrezione fronte difensore centrale, rilasciata ai microfoni di KissKiss Napoli da Vincenzo Morabito. L’agente ed intermediario di mercato ha infatti riportato un nome a sorpresa per la retroguardia, finito d’improvviso nel mirino degli azzurri.

Trattasi di Tosun Adarabioyo, centrale inglese attualmente in forza al Fulham. Classe 1997, il calciatore avrebbe particolarmente colpito la triade De Laurentiis-Micheli-Meluso, nonostante non ricopra il ruolo da titolare nella compagine bianconera. Accostato già all’Inter in estate infatti, Adarabioyo ha fin qui collezionato solo 9 presenze fra campionato ed EFL Cup, trovando anche una rete in Premier. Ad aver però stuzzicato in particolar modo il Napoli, lo status del contratto dell’inglese, in scadenza nel 2024.

Un’opzione che potrebbe notevolmente favorire gli azzurri nella corsa, data la mancata voglia di rinnovare il proprio accordo con il Fulham da parte del calciatore. Per evitare dunque di perdere l’inglese a zero in quel di giugno, i bianconeri starebbero valutando l’idea di cedere il difensore a prezzo di saldo, con il Napoli ampiamente interessato ad uno scenario del genere. A fronte di un reale valore di circa 12 milioni, il prezzo del cartellino di Adarabioyo potrebbe quindi crollare sui 5/6 milioni a causa di tale situazione. All’ombra del Vesuvio si valuta con interesse tale opzione.