Dragusin al Tottenham, l’esperto svela: su quale difensore punterà il Napoli

Spuntano nuovi aggiornamenti di mercato inerenti al Napoli, con l’annuncio dell’esperto in grado di far sobbalzare i tifosi partenopei. C’entra un possibile nuovo innesto.

La sessione di calciomercato invernale 2024 ha ufficialmente aperto i propri battenti, spingendo i vari forum a lanciare aggiornamenti sul caso ora dopo ora. Fra questi, ecco arrivare un’ultim’ora a cura del noto esperto Fabrizio Romano, in grado di regalare ottime news sul fronte Napoli. Gli azzurri potrebbero essere infatti in procinto di concludere un nuovo acquisto dopo quello di Lazar Samardzic, che appare invece in chiusura. Il profilo tirato in ballo potrebbe quindi risolvere non pochi problemi all’interno dell’organico partenopeo.

Napoli su Vitik, l’annuncio di Fabrizio Romano

Aperto ufficialmente il discorso calciomercato invernale, ecco partire alla ribalta il Napoli, ad un passo dal chiudere il colpo Samardzic nonché ancora in contatto con la Salernitana causa Mazzocchi. Gli azzurri, nei prossimi giorni, potrebbero però divenire protagonisti di un’ulteriore operazione di mercato, questa volta sponda difensore centrale.

Come riportato dall’esperto Fabrizio Romano infatti, gli azzurri firmeranno con molta probabilità un nuovo calciatore per la propria retroguardia, con il nome di punta divenuto ora Martin Vitik dello Sparta Praga. In particolare, i partenopei avrebbero virato sul ceco classe 2003 dopo aver visto Dragusin volar via in direzione Tottenham. Secondo Romano, dunque, il Napoli continuerà a dare priorità al colpo Samardzic, tentando poi l’affondo sul centrale non appena l’acquisto del centrocampista serbo sarà ufficiale. Vitik, in particolare, era già stato accostato ai partenopei nelle ultime settimane, ed è attualmente valutato tra i 5 e i 10 milioni di euro. Il suo acquisto diverrebbe quindi un’ottima operazione in ottica qualità-prezzo per De Laurentiis e soci, con aggiornement su tale scenario previsti nei prossimi gionri.