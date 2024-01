Annuncio bomba di De Maggio: “Sarà un giocatore del Napoli entro il 5 gennaio”

Ancora Napoli ed ancora news di mercato inerenti agli azzurri. Secondo il giornalista, il calciatore sarà azzurro entro il 5 gennaio 2024. Le ultime.

Non cambiano gli scenari in ottica mercato fra le mura di casa Napoli, dove i tifosi aspettano intrepidi nuovi acquisti da parte della propria squadra del cuore. Un desiderio ormai comune nel cuore e nelle menti di tutti i supporter di fede partenopea. Ebbene, tale auspicio potrebbe ben presto realizzarsi e divenire realtà, stando a quanto rivelato in diretta dal giornalista Valter De Maggio. Il tutto, addirittura entro la fine di questa settimana, in particolare entro venerdì 5 gennaio 2024.

Samardzic-Napoli, chiusura entro venerdì

Si parla ancora di Lazar Samardzic all’ombra del Vesuvio, dove l’acquisto sembrerebbe ormai essere una pura formalità. Eppure, in quel di Napoli, vi è ancora qualche profilo tentennante sull’argomento, causa precedenti azzurri o semplice scaramanzia partenopea. A placare però i titubanti tifosi, ecco arrivare l’annuncio inerente al centrocampista da parte di Valter De Maggio, arrivato in diretta ai microfoni di KissKiss Napoli.

Secondo quest’ultimo, dunque, Samardzic sarebbe letteralmente ad un passo dal divenire un nuovo tesserato del club di Aurelio De Laurentiis, con annuncio ufficiale atteso entro la giornata di venerdì 5 gennaio. Confermate dunque le news odierne di accordo ormai trovato fra Udinese e Napoli e di un Walter Mazzarri addirittura in procinto di schierare il serbo in occasione del prossimo incontro con il Torino. L’annuncio di De Maggio, quindi, non fa altro che avvicinare sempre più Lazar Samardzic alla casacca azzurra.