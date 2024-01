Samardzic, il Napoli spinge per la chiusura: quando può arrivare l’ufficialità

L’affare che porta Lazar Samardzic al Napoli si avvicina sempre più alla chiusura: svelata la data della possibile ufficialità.

Sono giorni di riposo in casa Napoli. Walter Mazzarri ha approfittato delle festività per concedere qualche giorno di riposo ai suoi uomini nella speranza che tornino a disposizione il più freschi possibile. Proprio la freschezza e la lucidità sotto porta è mancata agli azzurri nelle ultime uscite e in particolare contro il Monza. Kvaratskhelia e Gaetano hanno fallito a tu per tu con Di Gregorio due occasioni molto semplici che potevano regalare i tre punti agli azzurri.

Il Napoli, dunque, spera in un 2024 migliore rispetto alla fine del 2023 per provare a risalire in classifica e conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Walter Mazzarri, oltre a dei giocatori più in forma, spera di poter contare anche su una squadra rinforzata dal mercato di riparazione.

Si avvicina Samardzic: quando arriva l’ufficialità

Il Napoli pare molto attivo in questo mercato di gennaio che apre ufficialmente i battenti nella giornata di oggi. Al momento, l’unica operazione che vede coinvolto il Napoli è quella che vede Eljif Elmas al Lipsia. Gli azzurri, però, sono a un passo dalla chiusura per Lazar Samardzic che sostituirà il macedone.

L’edizione odierna de “Il Mattino” rivela importanti novità proprio riguardo il trasferimento del centrocampista serbo.

A quanto pare il papà agente, che in estate ha fatto saltare il suo approdo all’Inter, è a colloquio con De Laurentiis per trovare l’accordo. Ma ciò che può far sognare i tifosi azzurri è che Walter Mazzarri confida addirittura di poter schierare Samardzic contro il Torino nel match del prossimo 7 gennaio. Segnali importanti che fanno capire come l’arrivo di Samardzic sia praticamente fatto.