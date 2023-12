Panchina Napoli, cresce l’interesse di De Laurentiis: già scelto l’erede di Mazzarri?

Si torna a parlare di allenatori in casa Napoli, dove lo scenario venutosi a creare continua a far gola ad Aurelio De Laurentiis. Le ultime.

In chiave allenatore, gli ultimi 5 mesi vissuti dalla SSC Napoli non sono certamente stati i più idilliaci di sempre, a causa di cicli conclusi, scelte scellerate, esoneri e mancanza di risultati. Sulla stagione azzurra si fanno ancora sentire gli effetti della sfortunata gestione Garcia di inizio anno, ma è ormai lecito constatare che gli azzurri non hanno ritrovato se stessi neanche in seguito all’arrivo di Mazzarri. 3 vittorie e 5 sconfitte in 8 panchine per il “traghettatore”, che con ogni probabilità rimarrà tale fino a luglio. Questo ha dunque spinto De Laurentiis a sondare già numerose opzioni per la panchina, con lo scenario che ora fa ampiamente gola al patron dei partenopei.

Palladino-Napoli, crescono le speranze di De Laurentiis

Napoli-Monza si avvicina e il nome di Raffaele Palladino, in ottica azzurra, non è stato pronunciato solo in merito all’imminente scontro. L’attuale tecnico dei brianzoli ha infatti rappresentato uno dei profili sondati da De Laurentiis già nel dopo-Spalletti questa estate, con le voci che non hanno poi smesso di viaggiare neanche nel corso della stagione. Nel frattempo, Palladino ha quindi confermato il proprio rendimento e la propria bravura sulla panchina del Monza, spingendosi sempre più in alto negli indici di gradimento partenopei.

In particolare, l’odierna edizione della Gazzetta dello Sport narra ormai di chiodo fisso per De Laurentiis, che potrebbe sfruttare ben due scenari a proprio favore. Il primo, chiaramente, è rappresentato dalle origini napoletane del tecnico, intervenuto con parole d’amore nei confronti della città nella consueta conferenza stampa pre-match. Il secondo è invece racchiuso all’interno delle tempistiche, ben più ampie rispetto alle poche settimane che il Napoli ebbe a disposizione in estate per sopperire alla mancanza di Luciano Spalletti.

Di conseguenza, ADL potrebbe dunque sfruttare i prossimi mesi per cercare di convincere Palladino ad accettare l’incarico all’ombra del Vesuvio, dando vita, secondo la Gazzetta, ad un incastro quasi frutto del destino scritto. Era infatti il 2011 quando, dopo uno sfortunato inizio targato Mazzarri, De Laurentiis tentò di sondare il terreno per Gian Piero Gasperini prima che l’allarme rientrasse. A distanza di 12 anni, quindi, il patron dei partenopei potrebbe ora ritrovarsi a sostituire un Mazzarri traghettatore proprio con uno dei più fidi allievi del tecnico dell’Atalanta , quale Raffaele Palladino.