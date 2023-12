Ufficiale il nuovo acquisto Napoli: si avvicina il debutto

In casa Napoli arriva ufficialmente l’annuncio in merito al nuovo acquisto, che dopo la conferenza stampa di presentazione potrà finalmente scendere in campo.

Il momento buio del Napoli Basket non accenna minimamente a placarsi dopo l’incredibile rush iniziale. Le 7 vittorie totalizzate nelle prime 9 gare avevano infatti aperto i sogni d’innanzi alla Gevi, salva per miracolo nell’annata 22/23 e ritrovatasi d’improvviso ad un passo dalla vetta nella nuova edizione della LBA. Un momento d’oro durato però ben poco, dato che gli azzurri hanno ora totalizzato la bellezza di 4 sconfitte consecutive. Le debacle contro Pistoia, Reggiana, Scafati e Trento hanno infatti reso alquanto in bilico un piazzamento tra le prime 8 per gli uomini di Milicic, che rischiano ora di esser tagliati fuori da una Coppa Italia che pareva certa. Il tutto è stato inoltre aggravato da un pesante infortunio alla quale il Napoli ha sopperito grazie ad un nuovo acquisto, cui debutto si avvicina sempre più. Le ultime news.

Napoli Basket, si avvicina il debutto di Brown

Oltre allo smacco subito nel derby, la sconfitta patita da Napoli contro Scafati ha privato gli azzurri di una fondamentale pedina come Justin Kyle Jaworski. Dopo una brutta caduta infatti, lo statunitense ha riportato una sublussazione alla spalla destra, con referto medico di ben 3 mesi di stop. Un lasso di tempo estremamente ampio da non essere curato con un nuovo acquisto da parte del club campano, che già la scorsa settimana aveva annunciato l’ingaggio dell’ex Varese Markel Brown.

La guardia, con un passato in NBA da quarantaquattresima scelta del DRAFT, non ha però partecipato all’ultima trasferta azzurra, conclusasi con una sonora sconfitta ad opera di Trento. Questo, a causa delle tempistiche non rispettate a pieno, con l’ex cestista giudicato non in grado di scendere sul parquet visti i pochi allenamenti e la poca familiarità trovata con l’ambiente. Tutto questo ha dunque costretto Milicic a schierare capitan De Nicolao nel ruolo di guardia in Trentino, che fortunatamente risulterà essere come l’ultima uscita targata Napoli con gli uomini contati.

Lo stesso club ha infatti postato sui social più di un contenuto inerente a Brown nell’ultima settimana, annunciando anche la conferenza di presentazione del neo-acquisto. Essa si terrà alle ore 15 di giovedì 28 dicembre in quel della Fruit Village Arena PalaBarbuto, con lo statunitense che risponderà alle domande della stampa al fianco del responsabile dell’area tecnica Pedro Llopart. Un annuncio che sa di debutto imminente per Brown, con l’ex Houston Rockets che potrebbe essere schierato da Milicic già in occasione di Napoli-Tortona, prevista il 30 dicembre nell’impianto di Fuorigrotta.