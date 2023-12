Mercato Napoli, ufficiale il nuovo acquisto: il comunicato

Arriva ufficialmente la news all’ombra del Vesuvio: il Napoli ha infatti annunciato il proprio nuovo acquisto attraverso un comunicato.

Si sblocca il mercato in quel di Napoli, dove sponda basket si è andati a segno con un colpo lampo ed alquanto fondamentale. Nel corso dell’ultimo match contro Scafati infatti, i partenopei hanno perso Justin Kyle Jaworski a causa di una sublussazione alla spalla, rimediata in seguito ad una brutta caduta. Ciò ha difatti privato Milicic di uno dei suoi uomini più pimpanti e prolifici, ponendo la Gevi Napoli di fronte ad un colpo di mercato da mettere obbligatoriamente a segno per ovviare a tale situazione. La squadra campana ha quindi compiuto il suo dovere, dato che l’annuncio ufficiale circa il nuovo acquisto azzurro ha dato il via alle esultanze dei tifosi. Trattasi di un veterano ex NBA.

Napoli Basket, ufficiale l’acquisto di Markel Brown

Neanche 3 giorni sono serviti alla Gevi Napoli Basket per sopperire all’infortunio di Jaworski, che come detto minaccia di rimanere a lungo lontano dal parquet. La formazione azzurra necessitava infatti di una nuova guardia tiratrice da potere alternare con Pullen in vista dei prossimi incontri, nella quale il Napoli si giocherà la qualificazione alla Coppa italia contro Trento, Tortona e Venezia. Detto fatto quindi per i partenopei, in grado di mettere sotto contratto addirittura Markel Brown.

Un vero e proprio colpaccio per Napoli, dato che la guardia statunitense, classe 1992, gode di un vero e proprio status da veterano. Draftato nel 2014 alla scelta numero 44 dai Minnesota Timberwolves, in NBA, Brown fu infatti subito tradato ai Brooklyn Nets, con cui portò a termine due stagioni da 6 punti di media. Rimasto free agent, lo statunitense ha dunque avuto modo di girare anche il circuito della pallacanestro europea, toccando Turchia, Israele, Belgio e Spagna, chiudendo tali avventure con medie attorno a 10 punti per partita. A caratterizzare la carriera di Brown, quindi, anche altre esperienze in america fra G-League ed NBA, assaporata nuovamente in una breve parentesi di due settimane con la canotta degli Houston Rockets.

Ad aver però spinto Napoli a puntare sul profilo classe ’92, senz’altro la sua apparizione nel roster di Varese nella stagione 22/23, conclusa con un ottimo score di 16 punti medi a partita. Dopo aver quindi iniziato la stagione nel Girona, in Spagna, Brown è pronto a dare via nel migliore dei modi a questa sua nuova avventura. La canotta di Napoli promette infatti di elevare nuovamente lo status della guardia, che proprio in LBA ha messo a referto la propria miglior stagione in carriera.