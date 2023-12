Natan, la visita a Roma conferma il lungo stop: la reazione social del difensore

Non c’è pace in casa Napoli dopo le vicende delle ultime settimane. L’ultima news negativa riguarda l’entità dell’infortunio patito da Natan.

Ancora problemi per mister Walter Mazzarri, a poche ore dall’annuncio del possibile recupero di Stanislav Lobotka. Secondo quanto comunicato dalla SSC Napoli infatti, i tempi di recupero del centrale brasiliano Natan potrebbero dilatarsi alquanto. Gli ultimi aggiornamenti.

Infortunio Natan, il comunicato del Napoli

Ennesima batosta patita all’ombra del Vesuvio, secondo quanto comunicato dalla SSC Napoli. Natan, infortunatosi alla spalla dopo una violenta e rovinosa caduta sul finale del match contro la Roma, sarebbe infatti stato visitato quest’oggi in quel di Villa Stuart, con il referto tutt’altro che positivo.

Gli esami strumentali ne hanno infatti confermato una lussazione acromion claveare di terzo grado, che terrà il brasiliano a riposo almeno per un mese, prima di essere nuovamente valutato e dare inizio alle terapie. Ciò significa che le iniziali ipotesi di due mesi di stop potrebbero essere ampiamente dilatate, e che Natan potrebbe tornare a calcare i campi di Serie A addirittura non prima di marzo. Una news tremenda, che amplia ancor di più l’infermeria targata SSC Napoli e che priva Mazzarri di un’ulteriore pedina in difesa dopo i problemi fisici rimediati da Olivera.

Nel frattempo, lo stesso centrale ha così commentato la vicenda sul proprio profilo Instagram: