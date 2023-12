“Ipotesi grande ritorno”: l’affare cambia il mercato del Napoli, avete saputo?

Cambiano nuovamente gli scenari in ottica mercato Napoli. Quest’ultimo potrebbe infatti essere caratterizzato da un grande ritorno.

Come già annunciato da Aurelio De Laurentiis nonché da Mauro Meluso, il calciomercato invernale del Napoli sarà caratterizzato da ben 4 colpi in entrata. Questi ultimi avranno infatti il compito di ristabilire l’equilibrio all’ombra del Vesuvio, dove la negatività degli ultimi risultati ne fa oggi da padrone. La sessione invernale, per i partenopei, potrebbe però essere caratterizzata anche da un ritorno a sorpresa a”casa base”.

Mercato Napoli, possibile ritorno al Genoa per Ostigard

Non solo in entrata, il mercato invernale targato Napoli sarà senz’altro molto attivo anche in fase d’uscita. Dopo la cessione di Elmas infatti, secondo Il Mattino anche Zanoli sarebbe pronto a lasciare nuovamente la Campania. Il tutto, nuovamente in direzione Liguria, con il terzino pronto ad accasarsi in prestito al Genoa dopo l’esperienza in maglia Sampdoria della scorsa annata.

Il quotidiano narra però di un altro possibile azzurro in orbita rossoblu, ovvero Leo Ostigard. Come già rivelato negli ultimi giorni, il centrale non convince infatti Mazzarri, che avrebbe chiesto alla società l’acquisto di un difensore centrale più veloce e funzionale al proprio gioco rispetto al norvegese. Una voce che ha dunque aperto all’interesse di molti club per Ostigard, con il Genoa intenzionato a riportare “a casa base” l’ex Brighton dopo una stagione e mezzo in azzurro. Seguiranno aggiornamenti.